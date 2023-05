Πολιτική

Κασκαρέλης: Τι είπε στον Τσαβούσογλου, στην πρώτη συνομιλία τους

Τι συζήτησαν, στην παρθενική επαφή τους, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας με τον νέο, υπηρεσιακό Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδας.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε το απόγευμα του Σαββάτου ο υπουργός Εξωτερικών Βασίλης Κασκαρέλης.

Ο κ. Κασκαρέλης ευχαρίστησε τον κ. Τσαβούσογλου για την συγχαρητήρια επιστολή την οποία του απέστειλε για την ανάληψη των καθηκόντων του, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα social media.

Το τηλεφώνημα έγινε λίγες ώρες πριν ανοιξουν οι κάλπες στην Τουρκία για τον β΄ γύρο των εκλογών.

Η Τουρκία επιστρέφει σήμερα στις κάλπες για να κλείσει ή να παρατείνει για τρίτη δεκαετία την εποχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στην προεδρία.

Ο κ. Ερντογάν, στην εξουσία για είκοσι χρόνια, θεωρείται φαβορί σε αυτόν τον άνευ προηγουμένου δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στον οποίο αντιμετωπίζει τον σοσιαλδημοκράτη Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Οι κάλπες άνοιξαν και οι περίπου 60 εκατ. ψηφοφόροι της Τουρκίας (η διασπορά έχει ψηφίσει ήδη) καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στα οράματα που πρόβαλαν οι υποψήφιοι από τις 08:00 ως τις 17:00 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας).





