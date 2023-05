Πολιτική

Εκλογές: Ορκίζεται η Βουλή των δύο ημερών

Όλες οι διαδικασίες μέχρι τη διάλυσή της Βουλής που θα ορκιστεί απόψε και την προκήρυξη των νέων εθνικών εκλογών για τις 25 Ιουνίου

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά, ορκίζεται σήμερα το απόγευμα η νέα αλλά σύντομη σε διάρκεια, Βουλή των Ελλήνων της ΙΘ' Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Περιόδου που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου.

Πριν ή μετά απο την ορκωμοσία οι επικεφακλής των κομμάτων έχουν προγραμματίσει να μιλήσουν στις νέες κοινοβουλευτικές ομάδες, ενδεικτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 19:30 στα γραφέια της ΝΔ και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στις 17:00 σε αίθουσα της Βουλής, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στις 12:00 σε εκδήλωση στελεχών και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Η σύγκληση της πανηγυρικής εναρκτήριας συνεδρίασης της νέας Βουλής των Ελλήνων θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα, με Προεδρεύοντα τον Α' Αντιπρόεδρο της προηγούμενης Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη, συνεπικουρούμενο από τους τέσσερις προσωρινούς Γραμματείς που είναι οι νεότεροι στην ηλικία βουλευτές ανά κόμμα.

Αρχικά ο κ. Κακλαμάνης θα αναγνώσει την Ημερήσια Διάταξη, θα καταθέσει στα Πρακτικά τα ονόματα των 300 που εκλέχθηκαν βουλευτές και θα γνωστοποιήσει στο Σώμα τις επιστολές που έχουν αποστείλει στο Προεδρείο οι πολιτικοί αρχηγοί για το ποια από τις τρεις βουλευτικές έδρες στις οποίες εκλέχθηκαν, επέλεξαν να κρατήσουν.

Ευθείς αμέσως, ο κ. Κακλαμάνης θα καλέσει τον προσωρινό Α' Γραμματέα της Βουλής να συνοδεύσει στην Αίθουσα της Ολομέλεια τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου για να τελέσουν τον καθιερωμένο αγιασμό.

Στη συνέχεια ο κ. Κακλαμάνης θα καλέσει τους βουλευτές που επιθυμούν να εγερθούν και παρουσία του Αρχιεπισκόπου και της Αρχιερατικής ακολουθίας του, να δώσουν τον προβλεπόμενο από το άρθρο 59 του Συντάγματος όρκο που είναι ο ακόλουθος:

«Ορκίζομαι στο όνομα της Aγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Ο Αρχιεπίσκοπος θα ολοκληρώσει την τελετή, θα υπογράψει το σχετικό Πρακτικό και ο προσωρινός Α' Γραμματέας της Βουλής θα κληθεί από τον Προεδρεύοντα να αποπέμψει της Αιθούσης τους Αρχιερείς.

Στη συνέχεια, ο κ. Κακλαμάνης θα καλέσει τους μουσουλμάνους βουλευτές να ορκιστούν στο Κοράνι, ενώ μετά θα εγερθούν οι βουλευτές που θα θελήσουν να δώσουν πολιτικό όρκο.

Ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής θα κλείσει την πανηγυρική συνεδρίαση, καλώντας το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την επικύρωση των Πρακτικών, ζητώντας τους αύριο, Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη να προσέλθουν για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής.

Οι βουλευτές, πριν αποχωρήσουν θα πάνε σε Αίθουσα του Κοινοβουλίου που θα τους υποδειχθεί προκειμένου να υπογράψουν το πρωτόκολλο ορκωμοσίας τους και να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ορκωμοσίας τους.

Κατά την προσέλευση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο κτήριο για την πανηγυρική συνεδρίαση της ορκωμοσίας των Βουλευτών, θα την υποδεχθεί ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας και θα την οδηγήσει αρχικά στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής μέχρι να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και την αρχιερατική ακολουθία του, αντίστοιχα, θα την υποδεχθεί στο κτήριο ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακολουθήσει την ορκωμοσία των «300» της Βουλής από την πρώτη σειρά των θέσεων των αξιωματούχων της Ολομέλειας. Δίπλα της και στις υπόλοιπες θέσεις θα καθίσουν όσοι πρώην Πρωθυπουργοί, πρώην Πρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων, ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματούχοι του Κράτους θελήσουν να παραβρεθούν. Σε μια πρόσθετη σειρά καθισμάτων, κάτω από τα έδρανα των αξιωματούχων, θα καθίσουν οι εκπρόσωποι ξένων Εκκλησιών και δογμάτων.

Από τα υπουργικά έδρανα, θα παρακολουθήσουν την ορκωμοσία της Βουλής ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς και τα μέλη της υπηρεσιακής Κυβέρνησης.

Στην πανηγυρική συνεδρίαση της ορκωμοσίας των βουλευτών έχουν κληθεί και θα παραστούν πολλοί πρέσβεις και διπλωματικές αντιπροσωπείες ξένων κρατών που θα παρακολουθήσουν την ορκωμοσία των βουλευτών από τα διπλωματικά θεωρεία.

Εκλογή Προέδρου της Βουλής

Τη Δευτέρα, στις 10.30 το πρωί, η Βουλή θα συνέλθει για την «Εκλογή Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων».

Στη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο προσωρινός Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αρχικά, θα ανακοινώσει τις επιστολές των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων σχετικά με τα πρόσωπα που προτείνουν για νέο Πρόεδρο της Βουλής καθώς υποβολή υποψηφιότητας από υποψήφιο, δεν είναι παραδεκτή.

Ο αρχηγός της ΝΔ και πρόεδρος του πρώτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του στη Βουλή, έχει γνωστοποιήσει ότι προτείνει για τη θέση τον νυν Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο νέος Πρόεδρος της Βουλής θα εκλεγεί με ονομαστική ψηφοφορία και απαιτείται να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών. Αν δεν συγκεντρωθούν οι 151 θετικές ψήφοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία.

Ο κ. Κακλαμάνης θα αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και θα καλέσει τον ελεγχθέντα Πρόεδρο της Bουλής να καταλάβει την έδρα.

Στη συνέχεια της Δευτέρας και μετά από μια μικρή χρονική διακοπή, η Ολομέλεια θα συνέλθει εκ νέου σε συνεδρίαση προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ονομαστική ψηφοφορία η εκλογή των Αντιπροέδρων, των Γραμματέων και Κοσμητόρων της Βουλής.

Οι τρεις πρώτοι Αντιπρόεδροι της Βουλής θα εκλεγούν από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ενώ ο τρίτος, τέταρτος και πέμπτος Αντιπρόεδρος θα εκλεγούν αντίστοιχα από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση στο Προεδρείο.

Για τις θέσεις των τριών πρώτων Αντιπροέδρων της Βουλής, η ΝΔ θα προτείνει τους βουλευτές Νικήτα Κακλαμάνη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Αθανάσιο Μπούρα, που ήταν Αντιπρόεδροι και στην προηγούμενη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ την βουλευτή Μερόπη Τζούφη. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και πάλι τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, όπως και το ΚΚΕ τον βουλευτή Γιώργο Λαμπρούλη. Η Ελληνική Λύση θα προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου που δικαιούται τον Κωνσταντίνο Χήτα.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής του Προεδρείου της Βουλής, ο νέος Πρόεδρος της Βουλής θα περαιώσει τη συνεδρίαση. Μία λήξη της συνεδρίασης, που ταυτόχρονα σημαίνει και την ολοκλήρωση της θητείας της πρώτης και μόνης Συνόδου της ΙΘ' Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ακολούθως θα εκδώσει το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής, θα προκηρύξει τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 και θα ορίσει την ημέρα ορκωμοσίας της Κ' Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Το Προεδρικό Διάταγμα θα το συνυπογράφουν ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς και τα μέλη του υπηρεσιακού Υπουργικού Συμβουλίου. Το ΠΔ θα αποσταλεί στη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να το θυροκολλήσει ο Φρούραρχος της Βουλής.

Βουλή δύο ημερών για δεύτερη φορά

Βουλή των Ελλήνων με θητεία «δύο» ημερών, είναι η δεύτερη φορά που έχουμε στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Η προηγούμενη φορά ήταν η Βουλή του Μαΐου του 2012, της ΙΔ' Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Περιόδου, καθώς και τότε από τις εκλογές που είχαν προηγηθεί, δεν είχε προκύψει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

