Κοινωνία

Πανελλαδικές 2023: Οι αλλαγές, το πρόγραμμα και οι... εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ρυθμούς Πανελλαδικών, που ξεκινούν σε λίγες ημέρες, κινείται η εκπαιδευτική κοινότητα και δεκάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη την χώρα.

Εβδομάδα-ορόσημο για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι η ερχόμενη, με τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ να δίνουν τη δική τους «μάχη» για μία από τις 68.574 θέσεις στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν στις Εξετάσεις, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας ο αριθμός αυτός θα είναι περίπου ίδιος με τον περυσινό, θα ανέλθει δηλαδή περίπου στις 90.000.

Φέτος, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες μεταβολές στον τρόπο διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων συνολικά. Θα εφαρμοστεί για τρίτη χρονιά η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, όπως και το Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ. Τα αποτελέσματα (βάσεις) αναμένεται να ανακοινωθούν και φέτος νωρίς, προς τα τέλη Ιουλίου, όπως έγινε και πέρυσι.

Στις ελάχιστες μεταβολές, περιλαμβάνονται η αλλαγή του τρόπου βαθμολόγησης των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Αρχαίων, η υποβολή μηχανογραφικού σε μία φάση, η περίληψη 8 τμημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την οικονομία στο 4ο επιστημονικό πεδίο και δύο νέα τμήματα που θα περιληφθούν στο 2ο και το 3ο πεδίο.

Επιπλέον, από πλευράς υπουργείου έχει διαβεβαιωθεί ότι δεν θα επηρεαστεί η διεξαγωγή των εξετάσεων από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών.

Επίδομα 350 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί σε ορισμένες κατηγορίες μαθητές (Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ) που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023, σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ που υπεγράφη.

«Χωρίς θεαματικές μεταβολές»

Όπως σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός αναλυτής, το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, γύρω στο 60% δηλαδή. «Δεν περιμένουμε θεαματικές μεταβολές για τη φετινή χρονιά», ανέφερε.

Αυτό που επεσήμανε είναι η εσωτερική «μετατόπιση» των υποψηφίων από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών), που άλλοτε ήταν το πολυπληθέστερο, στο 4ο Πεδίο (Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής). Όπως σημείωσε, το 2018, το 32% των υποψηφίων προσανατολίζονταν στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο και το 25% από το 4ο. Σύμφωνα με τα περυσινά στοιχεία, το 4ο Πεδίο έχει πάρει πλέον τη σκυτάλη, καθώς το 35% των υποψηφίων δηλώνουν σχολές από το 4ο Πεδίο και το 25% από το 1ο.

Οι αλλαγές

Για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας, από φέτος το άριστα για το πρώτο θέμα -την περίληψη δηλαδή που καλούνται να κάνουν οι υποψήφιοι- θα λαμβάνει 20 στις 100 μονάδες, από 15 που λάμβανε μέχρι πέρυσι.

Επίσης, στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, «κόπηκε» η μία από τις δύο ερωτήσεις του διδαγμένου κειμένου, που λάμβανε 2 μονάδες στις 20. Οι μονάδες αυτές θα προστεθούν στη μετάφραση του αδίδακτου, το άριστα για το οποίο θα είναι πλέον 10 μονάδες στις 20, από 8 που ήταν μέχρι πέρυσι.

Όσον αφορά στις αλλαγές στα τμήματα, φέτος θα προστεθούν δύο νέα στο 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Πρόκειται για το τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και Γεωπονικής στο Μεσολόγγι, τμήματα τα οποία ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επιπλέον, οκτώ τμήματα θα περιληφθούν από φέτος και στο 4ο Πεδίο, εκτός του 2ου και του 3ου που ήταν μέχρι πέρυσι. Πρόκειται για τα τμήματα Περιβάλλοντος στη Μυτιλήνη, στη Λάρισα, και τη Ζάκυνθο, τα τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής στην Αθήνα και την Κομοτηνή, το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στην Ορεστιάδα, το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ορεστιάδα και το τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική στη Λαμία.

Τέλος, η υποβολή Μηχανογραφικού φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, αλλά σε μία, καθώς με βάση τα στοιχεία των περασμένων ετών, ένα πολύ υψηλό ποσοστό των υποψηφίων (93% για το 2022) εισάγεται στις σχολές των 10 πρώτων επιλογών του από την πρώτη φάση.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Οι εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν στις 2 Ιουνίου 2023 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας) και στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τρεις ημέρες εξετάσεων των μαθημάτων Προσανατολισμού:

6 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

8 Ιουνίου: Λατινικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

12 Ιουνίου: Ιστορία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Όσον αφορά στα ΕΠΑΛ, η πρώτη ημέρα των εξετάσεων, 1η Ιουνίου, θα αφορά επίσης στο μάθημα Γενικής Παιδείας, των Νέων Ελληνικών. Θα ακολουθήσει η εξέταση του μαθήματος των Μαθηματικών (3 Ιουνίου) και οι υπόλοιπες ημέρες (7, 9, 10, 13, 15 και 16 Ιουνίου) θα αφορούν σε μαθήματα ειδικότητας.

Σχετικά με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, αυτές θα διεξαχθούν στο διάστημα 17 - 29 Ιουνίου. Αρχικά, στις 17 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα των Αγγλικών και στις 19 Ιουνίου στα Γερμανικά. Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου (20 και 21 Ιουνίου, αντίστοιχα).

Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των μαθημάτων που αφορούν στην εισαγωγή σε μουσικά τμήματα: Αρμονία (22 Ιουνίου), Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (23 Ιουνίου), Μουσική Αντίληψη και Γνώση (24 Ιουνίου), Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (26 Ιουνίου).

Τέλος, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν με τα Γαλλικά (27 Ιουνίου), τα Ισπανικά (28 Ιουνίου) και τα Ιταλικά (29 Ιουνίου).

Τέλος μαθημάτων για τα γυμνάσια

Η 1η Ιουνίου, εκτός από ημέρα έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, είναι και η πρώτη η μέρα εξετάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες των γυμνασίων. Πιο συγκεκριμένα, την ερχόμενη Τρίτη, 30 Μαΐου 2023, θα πραγματοποιηθούν τα τελευταία μαθήματα στις τάξεις των γυμνασίων της επικράτειας. Στη συνέχεια, από 1η έως 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Monaco GP στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Φεστιβάλ Καννών: “Χρυσός Φοίνικας” για την Τριέ - Όλοι οι νικητές (εικόνες)

Εκλογές 2023 - Οδηγός για τις 25 Ιουνίου: Το μπόνους, η αυτοδυναμία, η λίστα και οι σταυροί