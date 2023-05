Life

Μουζουράκης - Κοζάρη: Ο γάμος, το παθιασμένο φιλί και ο χορός (βίντεο)

Ο γάμος έγινε στην Αίγινα με πάνω από 500 καλεσμένους και 6 κουμπάρους. Δείτε φωτογραφίες και βίντεο...

Στο κλαμπ των παντρεμένων ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος χθες παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαριλού Κοζάαρη στην Αίγινα. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων του νησιού.

Το ζευγάρι, το οποίο περιμένει το πρώτο του παιδί σε λίγους μήνες, πάντρεψαν δύο φίλες της Μαριλούς Κόζαρη και 4 άτομα από την πλευρά του Πάνου Μουζουράκη.

Ανάμεσα στους καλεσμένους του ζευγαριού, που θα ξεπερνούν τους 500, ήταν γνωστά πρόσωπα της show biz, όπως ο Σάκης Ρουβάς, η Κάτια Ζυγούλη, η Κατερίνα Καινούργιου, η Ελεονώρα Ζουγανέλη, ο Κωστής Μαραβέγιας και Τόνια Σωτηροπούλου.

Μετά τον γάμο το ζευγάρι πραγματοποίησε ένα μεγάλο πάρτι στον υπερπολυτελή Πύργο Σαλιαρέλη και εκεί όλοι μαζί γιόρτασαν τους νεόνυμφους.

To Instagram των καλεσμένων πήρε «φωτιά» με φωτογραφίες και βίντεο από τους νεόνυμφους.

Ο στενός φίλος του Πάνου Μουζουράκη, Πάνος Σουρούνης, δημοσίευσε μία φωτογραφία με το φιλί του ερωτευμένου ζευγαριού, αλλά κι ένα βίντεο από τον χορό τους.

Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο του ζευγαριού στο fthis.gr

Δείτε βίντεο από τον χορό των νεόνυμφων στο fthis.gr

