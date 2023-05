Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατοι παιδιών: 15 “ύποπτες” υποθέσεις ερευνά η Αστυνομία

Οι καταγγελίες και οι καταθέσεις γονέων για 15 μυστηριώδεις θανάτους παιδιών και για σωρεία ιατρικών λαθών. Ποιος γιατρός έχει μπει στο “μικροσκόπιο” των αστυνομικών.

Ένα απίστευτο θρίλερ με 15 θανάτους παιδιών ερευνά η Ελληνική Αστυνομία και η Δικαιοσύνη, συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την υπόθεση.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση λαμβάνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα καταθέσεις γιατρών, ιδιωτών και συγγενών των νεκρών παιδιών και άλλων ατόμων, προκειμένου να φωτιστούν πτυχές της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Παράλληλα, έρευνα για το περιστατικό έγινε και από επιτροπή του υπουργείου Υγείας, η οποία ωστόσο σταμάτησε στις αρχές του 2023.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», η έρευνα ξεκίνησε από μια έγγραφη αναφορά που έστειλαν το 2021 σε συλλόγους καρδιοπαθών, οι γονείς 15 παιδιών που χειρουργήθηκαν από συγκεκριμένο γιατρό και τα οποία έχασαν τη ζωή τους από πλημμελείς ενέργειές του, όπως αναφέρουν.

Οι γονείς υπογραμμίζουν ότι ο επικεφαλής διευθυντής της κλινικής είναι ένας ψεύτικος «Μεσσίας».

«Δεκαπέντε παιδιά που μας κάνουν να μην μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια, να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε» προσθέτουν και αναφέρουν ότι ο γιατρός έριχνε συνεχώς αλλού τις ευθύνες για ότι συνέβη.

Οι καρδιοχειρουργοί επισημαίνουν ότι το ποσοστό θνητότητας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 2-4% και σε καμία περίπτωση στο 20% που φτάνει στις επεμβάσεις του συγκεκριμένου γιατρού.

Όπως τονίζουν οι γονείς των παιδιών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του συντάκτη της εφημερίδας, ο συγκεκριμένος χειρουργός παραπλανά τον κόσμο με μια φιλανθρωπική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που έχει δημιουργήσει, ενώ έχει αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα από τα νοσοκομεία που εργαζόταν.

Πλέον, οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών που χειρούργησε ο συγκεκριμένος γιατρός.

Η επιστολή των γονιών

Στην επιστολή των γονιών αναφέρονται μεταξύ των άλλων… «Η οργή και η αγανάκτηση που νιώθουμε βλέποντας τα παιδιά μας να φεύγουν από τη ζωή δεν μας επιτρέπει πλέον να σιωπούμε και να μένουμε άπραγοι. Η επιστολή μας αφορά όλους εκείνους τους απόλυτα κατάλληλους που διευθύνουν και λειτουργούν στην καρδιοχειρουργική κλινική (σ.σ. Αναφέρεται το όνομά της). Μέσα στην κλινική αυτή έγιναν χειρουργεία των δικών μας παιδιών στην ουσία όλοι εκεί μέσα κάποιοι κάνουν πειράματα και στέλνουν τα παιδιά μας στον άλλο κόσμο. Ο επικεφαλής διευθυντής της κλινικής είναι ένας ψεύτικος Μεσσίας.

Στα περίπου 70 χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη κλινική το 20% των παιδιών έχασαν τη ζωή τους και πολλά ακόμα δεν ανέκτησαν τις αισθήσεις τους ποτέ μετά την εγχείρησή τους. Έμειναν φυτά. Δεκαπέντε παιδιά που μας κάνουν να μην μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια, να μην μπορούμε αν αναπνεύσουμε. Όταν τον ρωτήσαμε τι δεν πήγε καλά σε άλλους είπε ότι έφταιγαν τα μηχανήματα, σε άλλους ότι έφταιγε το προσωπικό της ΜΕΘ, σε άλλους τα φάρμακα και σε άλλους το ότι έφταιγε η καρδιά του παιδιού που ποτέ δεν ανταποκρίθηκε. Αλλά και ακόμα το ανήκουστο, ότι τα πήγαμε να χειρουργηθούν πολύ αργά. Όλα φρικτά ψέματα. Τα λάθη και οι θάνατοι πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορούμε να δούμε άλλα φέρετρα».

