Λέρος: Το πρώτο νησί στην Ελλάδα φιλικό προς του ποδηλάτες

Η Λέρος πιστοποιήθηκε ως το πρώτο νησί στην Ελλάδα που είναι φιλικό προς τον ποδηλάτη με το σήμα Bike Friendly Destination.

Η Λέρος πιστοποιήθηκε ως το πρώτο νησί στην Ελλάδα που είναι φιλικό προς τον ποδηλάτη με το σήμα Bike Friendly Destination, το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

«Η μετακίνηση με το ποδήλατο, που παράλληλα είναι και άσκηση, είναι μία δραστηριότητα που την ζητούν πλέον όλο και περισσότεροι επισκέπτες, που αγαπούν το περιβάλλον και την περιπέτεια, τη γνωριμία με νέους προορισμούς και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής που επισκέπτονται» επισημαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλιας.

Η προσπάθεια για ανάδειξη της Λέρου ως προορισμού για ποδηλατικό τουρισμό ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια και ήδη έχει φέρει αποτελέσματα όπως αναφέρει ο δήμαρχος Λέρου. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι μέχρι και από την Τουρκία έρχονται με σκάφη ποδηλάτες, για να συμμετάσχουν στους αγώνες που γίνονται, όπως βέβαια και αρκετοί φίλοι του ποδηλάτου από ευρωπαϊκές χώρες.

Η Λέρος, ιδανικός προορισμός για mountain bike

«Για τους λάτρεις του mountain bike, η ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους καθιστά τη Λέρο ως έναν σημαντικό προορισμό για αυτό το άθλημα, αφού στο νησί υπάρχουν καταπληκτικές διαδρομές, με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, που προσφέρουν μοναδικές συγκινήσεις και υπέροχη εμπειρία» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Λέρου κ. Κόλιας

Ο ιδιαίτερα δραστήριος Ποδηλατικός Σύλλογος Λέρου, έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι με προωθητικές δράσεις προκειμένου να αναδείξει τις ομορφιές του νησιού μέσα από την ποδηλασία, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα η άψογη συνεργασία του συλλόγου με τον Δήμο Λέρου είχε ως αποτέλεσμα την πιστοποίηση του νησιού της Λέρου ως προορισμού «bike friendly».

Ακόμη, στη Λέρο υπάρχει πιστοποιημένο ξενοδοχείο, το οποίο είναι φιλικό στους ποδηλάτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει ηλεκτρικά ποδήλατα για τους πελάτες του, ενώ σε μία προσπάθεια να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε συνεργασία με τον τοπικό ποδηλατικό σύλλογο, έχουν χαρτογραφήσει ψηφιακά περίπου 20 διαδρομές για ποδήλατό-αποδράσεις.

Ποδηλατικές διαδρομές

Για τους λάτρεις της ποδηλασίας όλων των επιπέδων, η Λέρος προσφέρει πολλές επιλογές με φυσικά αλλά και φρεσκοφτιαγμένα μονοπάτια, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν σε μια ποικιλία εκδρομών. Το νησί διαθέτει ποικιλία ποδηλατικών διαδρομών, μέσα από χωματόδρομους, μονοπάτια και τεχνικές διαδρομές με ροή.

Για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ποδηλατών, πολλές από τις ποδηλατικές διαδρομές στη Λέρο διαθέτουν την απαραίτητη σήμανση, ενώ σε πολλά σημεία κατά το μήκος των διαδρομών υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων. Σημαντική είναι και η χαρτογράφηση των ποδηλατικών διαδρομών στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, ενώ χάρτες τους δικτύου των μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών μπορεί να βρει ο επισκέπτης στις τουριστικές πύλες εισόδου του νησιού και σε άλλα σημεία.

Μια χαρακτηριστική ποδηλατική διαδρομή στη Λέρο, είναι το μονοπάτι σκαλοπατιών, το οποίο οδηγεί από το κάστρο στην πόλη της Αγ. Μαρίνας. Μια εκπληκτική διαδρομή για έμπειρους όμως, ποδηλάτες.

Εντός του οικιστικού συνόλου Μερικιά - Λακκί - Τεμένια - Ξηρόκαμπος, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα δύσκολες διαδρομές για τους επισκέπτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο ως εναλλακτικό μεταφορικό μέσο.

Στις Περιοχές Πλατάνου - Παντελίου - Αγ.Μαρίνας, υπάρχουν ανηφορικές διαδρομές, οι οποίες όμως ανταμείβουν τους επισκέπτες με την υπέροχη θέα.

Στους οικισμούς Αλίντων - Κριθωνίου - Καμάρας - Γούρνας, οι σχετικά επίπεδες διαδρομές καθιστούν το ποδήλατο ως ιδανικό εναλλακτικό μεταφορικό μέσο.

Από τα Άλιντα - Καμάρα - Αγ. Ισίδωρος μέχρι το Παρθένι και το Μπλεφούτι, η διαδρομή είναι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και αποζημιώνει τον ποδηλάτη με τις πεντακάθαρες παραλίες (Αγ. Κιουρά - Μπλεφούτι) που υπάρχουν στο τέλος της διαδρομής.

