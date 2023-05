Κοινωνία

ΑΤ Ομόνοιας: Νεκρός Γερμανός που πήδηξε στο κενό - Τον πρόσεχαν επειδή ήταν μεθυσμένος

Τραγωδία στο ΑΤ Ομονοίας, με τον θάνατο του Γερμανού, ο οποίος έπεσε από όροφο. Τον είχαν στο Τμήμα για να τον προστατεύσουν, λόγω μέθης, αλλά...

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.

Ένας 55χρονος Γερμανός υπήκοος έπεσε από τον 1ο όροφο του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας.

Αποτέλεσμα της πτώσης ήταν να τραυματιστεί σοβαρά και στη συνέχεια να χάσει τη ζωή του, καθώς υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, σε κατάσταση ακραίας μέθης, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας για προστατευτική φύλαξη.

Ο Γερμανός κοιμήθηκε κι όταν ξύπνησε σηκώθηκε, άνοιξε το παράθυρο και πήδηξε από τον πρώτο όροφο.

Ερώτημα παραμένει η αντίδραση των αστυνομικών, οι οποίοι τον κράτησαν στο Τμήμα για να τον προστατέψουν, μην πάθει ο ίδιος κακό ή προκαλέσει κακό σε άλλους, λόγω της κατάστασης μέθης στην οποία βρισκόταν.

