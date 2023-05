Κόσμος

Extinction Rebellion: 1500 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για το Κλίμα (εικόνες)

Κύμα μαζικών συλλήψεων από τις Αρχές της Ολλανδίας για πρώτη φορά σε κινητοποίηση για την κλιματική αλλαγή.





(εικόνα αρείου)