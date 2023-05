Υγεία - Περιβάλλον

Επεμβάσεις στο γόνατο: Τι φοβούνται οι ασθενείς;

Γράφει ο Γεώργιος Πετσίνης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Αρθροσκόπος, Διευθυντής Κέντρου Μυοσκελετικών Κακώσεων και Υγείας της Αθλούμενης Γυναίκας ΜΗΤΕΡΑ.

Ο πόνος στο γόνατο (οξύς ή χρόνιος) είναι από τα συχνότερα προβλήματα, που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Οι περισσότεροι από εμάς, όταν επισκέπτονται τον Ορθοπαιδικό, έχουν στο μυαλό τους ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μπορεί να λυθεί με χάπια, ενέσεις, φυσικοθεραπείες ή έστω με ένα «μαγικό ραβδάκι», οτιδήποτε δεν περιλαμβάνει τον όρο «χειρουργείο». Ωστόσο, υπάρχουν παθήσεις, (ρήξεις μηνίσκων/ χιαστών, οστεοαρθρίτιδα) που, ή δεν μπορούν να επιλυθούν με τους παραπάνω τρόπους, ή έχουν εξαντληθεί από χρόνια, όλοι οι τρόποι συντηρητικής αντιμετώπισής τους, χωρίς ανταπόκριση πια. Μία χειρουργική επέμβαση, συνήθως, δεν είναι και η πιο αποδεκτή λύση, για όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατό του.

Τα πιο συχνά ερωτήματα

Όταν λοιπόν, το χειρουργείο αποτελεί μονόδρομο, τίθενται μια σειρά ερωτημάτων:

Η επέμβαση θα γίνει με γενική ή άλλη αναισθησία;

Αν γίνει με γενική αναισθησία, υπάρχει περίπτωση να μην ξυπνήσω;

Πόσο θα κρατήσει η επέμβαση;

Θα ξαναπερπατήσω ή θα κουτσαίνω την υπόλοιπη ζωή μου;

Θα πονάω μετά την επέμβαση;

Θα σταματήσουν οι πόνοι μου ή θα πονάω για πάντα;

Θα μπορώ να επανέλθω στις δραστηριότητές μου;

Κάποιος γνωστός μου, που έκανε παρόμοια επέμβαση, δεν περπάτησε ξανά ή ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Θα μου συμβεί το ίδιο;

Οι παραπάνω, κι άλλες παρόμοιες, ερωτήσεις, είναι αυτές που αντιμετωπίζουμε καθημερινά από τους ασθενείς μας. Ας διευκρινίσουμε λοιπόν, με την σειρά, μερικά πράγματα, ώστε να διαλυθούν αδικαιολόγητοι φόβοι.

Αναισθησία: εξαιρετικά χαμηλές έως μηδαμινές επιπλοκές

Αρχικά, το μεγαλύτερο άγχος των ασθενών αφορά την αναισθησία. Στην χειρουργική του γόνατος, συνήθως οι αρθροσκοπήσεις γίνονται με γενική αναισθησία, ενώ οι αρθροπλαστικές με επισκληρίδια αναισθησία. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές είναι εξαιρετικά χαμηλές έως μηδαμινές κι αυτό οφείλεται τόσο στην εξέλιξη των αναισθησιολογικών φαρμάκων, όσο και στην πολύ μεγάλη εμπειρία των σύγχρονων αναισθησιολόγων. Πάντα, πριν από κάθε επέμβαση, γίνεται λεπτομερής κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος και εξατομικευμένη προετοιμασία από τον αναισθησιολόγο, για κάθε ασθενή. Στις λίγες εκείνες περιπτώσεις, που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καρδιολογικό ή άλλο, που καθιστά την επέμβαση επικίνδυνη για τη ζωή του, ενημερώνεται ο ασθενής και ματαιώνεται η επέμβαση.

Αρθροσκόπηση: μια εξαιρετικά ατραυματική επέμβαση

Όσον αφορά στο αμιγώς ορθοπαιδικό-χειρουργικό κομμάτι, οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια είναι τόσο μεγάλες, που έχουν ανατρέψει όλα όσα έχει ακούσει ή φαντάζεται ο καθένας. Συγκεκριμένα, η αρθροσκόπηση είναι εξαιρετικά ατραυματική επέμβαση, με ταχύτατη αποκατάσταση και ελάχιστο χρόνο νοσηλείας. Ο χρόνος διάρκειας του χειρουργείου, δεν ξεπερνά, τα 30-40 λεπτά. Μετά την επέμβαση, ο ασθενής δεν χρειάζεται πατερίτσες ή νάρθηκες, ενώ φεύγει την ίδια ημέρα, επιστρέφοντας στο σπίτι του και την καθημερινότητά του. Το αισθητικό δε αποτέλεσμα, είναι άψογο, αφού οι οπές που γίνονται για την αρθροσκόπηση είναι της τάξης των 5 χιλιοστών και σχεδόν δεν διακρίνονται.

Αρθροπλαστική του γόνατος

Η αρθροπλαστική του γόνατος γίνεται πλέον με μικρή τομή και ελάχιστη επεμβατικότητα, και μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο ρομποτικό σύστημα, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην έχει πόνους και αιμορραγία. Μετά από νοσηλεία δυο ημερών, επιστρέφει στο σπίτι του περπατώντας, ενώ η αποκατάστασή του είναι ταχεία και η ποιότητα ζωής του εξαιρετική. Ακόμη και το αισθητικό αποτέλεσμα, μετά από μία χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, με τις σύγχρονες minimal τεχνικές, είναι ασυγκρίτως καλύτερο από το αντίστοιχο με τις παλιότερες χειρουργικές τεχνικές.

Σωστή και αξιόπιστη ενημέρωση

Ο φόβος που νιώθουμε όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάτι άγνωστο, όπως μία χειρουργική επέμβαση, είναι σαφώς, λογικό και αναμενόμενο συναίσθημα για καθένα από εμάς. Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να το καταπολεμήσουμε: με την σωστή ενημέρωση και συζήτηση με τον θεράποντα ιατρό, που είναι ο μόνος αρμόδιος να εξηγήσει οτιδήποτε μας απασχολεί σχετικά με την επέμβαση και να λύσει κάθε απορία. Όταν γνωρίζουμε νιώθουμε δυνατότεροι και πιο ασφαλείς.

Δεν πρέπει λοιπόν, να αφήνουμε το άγχος μας να γίνεται εμπόδιο στην πραγματοποίηση μιας σύγχρονης χειρουργικής επέμβασης, που θα μας εξασφαλίσει όχι μόνο ελευθερία κινήσεων αλλά και καλύτερη και κυρίως ανώδυνη, ποιότητα ζωής.









*Άρθρο του Γεώργιου Πετσίνη, Ορθοπαιδικού Χειρουργού – Αρθροσκόπου, Διευθυντή Κέντρου Μυοσκελετικών Κακώσεων και Υγείας της Αθλούμενης Γυναίκας ΜΗΤΕΡΑ.





