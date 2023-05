Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Οι νίκες δεν χαρίζονται, οι νίκες κερδίζονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη στους «προοδευτικούς πολίτες» ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε μια ενθουσιώδη και πανηγυρική συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και της νεας Κ.Ο με την παρουσία υποψηφίων και στελεχών απ’ όλη την Ελλάδα, έδωσε το σάλπισμα, όπως είπε, για μια ακόμη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις 25 Ιουνίου .

Με κεντρικό σύνθημα «Αλλαγή με Ασφάλεια», ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε καταχειροκροτούμενος: «Αυτό το αίτημα εκφράζει ο ελληνικός λαός και οφείλουμε να το ακούσουμε. Όμως το αίτημα για αλλαγή, δεν σημαίνει άλμα στο κενό. Δεν σημαίνει επικίνδυνους πειραματισμούς μακριά από τα πραγματικά δεδομένα της εποχής.

Αν έπρεπε να το πω με δυο λέξεις, θα έλεγα “Αλλαγή με ασφάλεια για τον κάθε πολίτη”.

Το ΠΑΣΟΚ θα είναι κάθε μέρα δίπλα σας.

Η πολιτική μας προσπάθεια δεν θα εξαντλείται στο κοινοβούλιο,

αλλά θα συνεχίζεται καθημερινά σε κάθε πεδίο της κοινωνικής ζωής.

Καθημερινές μάχες για μια καλύτερη ζωή με περισσότερες ευκαιρίες».

Παρατήρησε ότι με τα αποτελέσματα των εκλογών δεν υπάρχει κίνδυνος ακυβερνησίας, αλλά κίνδυνος παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας αποκλείοντας κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .«Ζητώ όμως από τον ελληνικό λαό να μας δώσει τη δύναμη, για να είμαστε εμείς η ισχυρή αξιόπιστη προοδευτική δύναμη, που θα αντιμετωπίσει τη συντήρηση και τη στασιμότητα, που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Χρειάζεται μία γνήσια προοδευτική αξιόπιστη δύναμη που θα σταματήσει την παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.

Για αυτό και δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία όσο κι αν το εύχεται και το προπαγανδίζει ο κ. Τσίπρας».

Πρόσθεσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πράγματα που δεν μπορούν να συμβούν και πια η κοινωνία έχει εμπειρία και η Νέα Δημοκρατία αποκρύπτει τί έρχεται με τις πολιτικές της, όπως άλλωστε έκανε και στο παρελθόν που από τη δήθεν “θωρακισμένη οικονομία” φτάσαμε στο χείλος της χρεοκοπίας το 2009», και υπογράμμισε καταχειροκροτούμενος από βουλευτές και στελέχη: «Μια ανεξέλεγκτη κυβέρνηση και τα εκάστοτε συμφέροντα που τη στηρίζουν επενδύουν σε μία τοξική αντιπολίτευση,

Θα βρουν όμως απέναντί τους ένα θεσμικό, προοδευτικό προγραμματικό ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ, Ενωμένο και Δυνατό!»

Υποστήριξε πως «μία κυβέρνηση, που δεν ελέγχεται και κάνει του κεφαλιού της στα μεγάλα διακυβεύματα της χώρας, φοβάται μία θεσμική προγραμματική αντιπολίτευση». «Έχουμε χρέος απέναντι στον λαό και την πατρίδα να σηκώσουμε το βάρος της συγκυρίας χωρίς πισωγυρίσματα χωρίς να απογοητεύσουμε κανέναν και για αυτό δεν θα δεχθώ φαινόμενα αλαζονείας και συμπεριφορές, που πληγώνουν την ενότητά μας αλλά και τους ίδιους τους πολίτες», συμπλήρωσε .

Κάλεσε τα στελέχη και τους νεοεκλεγέντες βουλευτές να μην απογοητεύσουν του δημοκρατικούς πολίτες και να δώσουν ενωμένοι της μάχη της 25ης Ιουνίου. «Οι νίκες δεν χαρίζονται, οι νίκες κερδίζονται και για αυτό ζητώ την μέγιστη προσπάθεια όλων των βουλευτών, όλων των υποψηφίων, όλων των στελεχών και φίλων της παράταξης.

Δεσμεύτηκα για ενότητα, ανανέωση και πολιτική αυτονομία. Τα πετύχαμε. Μπροστά μου, είστε εσείς, η σύγχρονη κεντροαριστερά, που θα υπηρετήσει με συνέπεια και αξιοπιστία κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει ο γνήσιος εκφραστής της κεντροαριστεράς, εμπνευστής των πραγματικών μεταρρυθμίσεων και εγγυητής των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι η ώρα να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της αδικίας, της αδιαφάνειας, και της αναξιοκρατίας. Να πάρουμε στις 25 Ιουνίου την απόφαση να κάνουμε την αλλαγή δυνατή. Να γυρίσουμε σελίδα. Να γυρίσουμε την πλάτη στο φόβο και να ξανακάνουμε την ελπίδα κινητήριο μοχλό των δημιουργικών δυνάμεων της Ελλάδας.

Χρέος μας να υπηρετήσουμε με κάθε κόστος τον λαό και την πατρίδα. Όλοι και όλες μαζί στους αγώνες που έρχονται. Όλοι και όλες μαζί για μία ακόμα μεγαλύτερη νίκη στις 25 Ιουνίου», υπογράμμισε υπό τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «ο γαλάζιος χάρτης της χώρας δεν είναι προϊόν της προσφοράς της Νέας Δημοκρατίας στον ελληνικό λαό.

Είναι αποτέλεσμα του τρόπου και του ύφους της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ». Ζήτησε απ όλες τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να αγκαλιάσουν τους πάντες για να εμφανιστεί το πράσινο χρώμα της ελπίδας, της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής συνοχής. «Καλώ λοιπόν σήμερα από αυτό εδώ το βήμα, κάθε δημοκράτη προοδευτικό Έλληνα να έρθει μαζί μας σε αυτή τη νέα πορεία.

Να ξαναπιάσουμε μαζί το νήμα της ιστορίας.

Γιατί το ξαναλέω αντίπαλος αυτής της παράταξης είναι η παντοδυναμία της Συντήρησης.

Η παντοδυναμία των οικονομικών ελίτ.

Η παντοδυναμία της αδικίας.

Η παντοδυναμία της περιφρόνησης των θεσμών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών ανισοτήτων».

Ανέπτυξε εκτενώς τις προγραμματικές προτεραιότητες που διαφοροποιούν το κόμμα του από τη ΝΔ, λέγοντας: «Εμείς, στο DNA μας, έχουμε τη δημιουργία και υπάρχουμε για να δημιουργούμε προς όφελος της πατρίδας. Για αυτό άλλωστε, έχουμε ακλόνητες θέσεις για τα εθνικά μας θέματα. Για την αποτρεπτική δύναμη της χώρας.

Δεν επιδιώκουμε να διαιωνίζουμε τα προβλήματα, μόνο και μόνο για να υπάρχουμε.

Ούτε και διαμορφώνουμε παράλληλους κόσμους ευδαιμονίας με χρήματα των επόμενων γενεών, για να μπορούμε να κερδίζουμε χρόνο στην εξουσία. Δεν φοβόμαστε να αναμετρηθούμε με τα δύσκολα.

Αρκεί να παλεύουμε για αξίες και ιδανικά».

Επίσης κατέδειξε τις υπαρκτές διαφορές από τον ΣΥΡΙΖΑ καθιστώντας σαφές ότι η αντιπαράθεση μαζί του θα γίνει «για το τι θεωρούμε προοδευτικό, πατριωτικό, δημοκρατικό και δεν μας ενδιαφέρει η σύγκρουση με την αριστερά για αδειανά πουκάμισα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσδιόρισε ως ιδεολογικές και ιστορικές τις διαφορές από τη Νέα Δημοκρατία καθώς αφορούν «για το ποια κοινωνία αγωνιζόμαστε, ποια Ελλάδα θέλουμε, αυτή που θα εγγυάται την αξιοσύνη και την δημοκρατία», όπως είπε.

«Κράτος πρόνοιας και κοινωνική συνοχή.

Κράτος δικαίου και ατομικά δικαιώματα.

Πολιτική ενάντια στις διακρίσεις και στις ανισότητες.

Προστασία του περιβάλλοντος, ασφάλεια, ευρωπαϊκή οικογένεια με ισοτιμία και αλληλεγγύη.

Επένδυση στον πολιτισμό.

Αυτές είναι οι λέξεις-κλειδιά της ταυτότητάς μας.

Οι αξίες και οι ιδέες μας, που έχουν μακρά ιστορία πίσω τους και θα έχουν μακρά ιστορία και στο μέλλον. Αυτές οι ιδέες χτίζουν σήμερα την ξεκάθαρη και ισχυρή μας ταυτότητα.

Για να μπορούμε να κάνουμε ρήξεις εκεί που πρέπει

και να αναζητήσουμε κοινούς τόπους εκεί όπου επιβάλλεται.

Γιατί η δημοκρατία είναι και σύγκρουση και συναίνεση,

δεν είναι αλαζονεία, εχθροπάθεια και τοξικότητα.

Πρέπει να πείσουμε ακόμη περισσότερους

ότι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι κοινωνικά και πολιτικά χρήσιμη.

Ότι είναι το όπλο των πολλών, για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, πιο δίκαιη», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σκέρτσος: δεύτερες εκλογές για να υπάρξει κυβέρνηση, όχι για να λύσει τα προβλήματά της η αντιπολίτευση και το κομματικό σύστημα

«Ο κ. Ανδρουλάκης απέδειξε σήμερα ότι το μόνο που θέλει είναι να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ίδιο λεξιλόγιο, ίδια στείρα αντιπολίτευση του "όχι σε όλα και ναι στο τίποτα", ίδια επικίνδυνη επιπολαιότητα με μη κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα, ίδιο έλλειμμα ευθύνης απέναντι στην ανάγκη ο τόπος να αποκτήσει σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ 'Ακης Σκέρτσος υπογραμμίζοντας ότι αναγκαζόμαστε να πάμε σε δεύτερες εκλογές -λόγω της απλής αναλογικής του ΣΥΡΙΖΑ- για να υπάρξει κυβέρνηση, όχι για να λύσει τα προβλήματά της η αντιπολίτευση και το κομματικό σύστημα.

«Οι πολίτες που αγαπούν την ευθύνη και επιζητούν μια ισχυρή Ελλάδα θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ως τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να πάει την πατρίδα μας σταθερά, τολμηρά, μπροστά» προσθέτει ο κ. Σκέρτσος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουζουράκης - Κοζάρη: Ο γάμος, το παθιασμένο φιλί και ο χορός (βίντεο)

Ρέθυμνο: Καταγγελία 14χρονης για βιασμό από πατέρα φίλου της

Καβάλα: Νεκρό βρέφος 9 μηνών