Εκλογές στην Τουρκία: Ξυλοδαρμός βουλευτή της αντιπολίτευσης

Ο βουλευτής, βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε από 50 περίπου άτομα.

Ο δεύτερος γύρος των Τουρκικών εκλογών ολοκληρώθηκε με το κλείσιμο της κάλπης αλλά ένα περιστατικό που καταγγέλθηκε από την αντιπολίτευση εγείρει ερωτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες, ξυλοκοπήθηκε βουλευτής της αντιποίτευσης επειδή προέβαλε ένσταση σε παρατυπίες στις εκλογές. Ο βουλευτής του Ρεπουπλικανικού Λαίκού Κόμματος Αλί Σεκέρ ξυλοκοπήθηκε στην Σανλιούρφα δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, αναφέρει η ανταπολρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Όπως ανέφερε στο Twitter, τόσο ο βουλευτής όσο και οι παρατηρητές ξυλοκοπήθηκαν επειδή αντιτάχθηκαν σε παρατυπίες. Αναφέρει επίσης ότι τους έσπασαν τα τηλέφωνα. Για την επίθεση έκανε δήλωση και ο Πρόεδρος της Περιφέρειας Eyyubiye Mehmet Adnan.

Ο Oncel σε ζωντανή μετάδοση του αντιπολιτευτικού καναλιού TELE1 αναφέροντας ότι ο Αλί Σεκέρ δέχτηκε επίθεση από 50 άτομα και είναι τώρα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κοινοτάρχης του χωριού είχε πάει με πακέτο 500 ψηφοδελτίων να ψηφίσει και όταν ο Αλί Σεκέρ αντέδρασε του επιτέθηκαν.

Στην συνέχεια και ο βουλευτής Σανλιούρφα Μαχμούτ Τανάλ πήγε στο εκλογικό κέντρο και του επιτέθηκαν επίσης. Ο Τανάλ έγραψε στο Twitter:

«Ο βουλευτής μας της Κωνσταντινούπολης Αλί Σεκέρ δέχθηκε επίθεση από μια ομάδα επειδή προέβαλε ένσταση στην παράτυπη ψηφοφορία. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε. Έγινε και επίθεση εναντίον μου. Εδώ υπάρχει κρατική αδυναμία! Δεν θα ενδώσουμε σε απειλές και επιθέσεις, θα προστατέψουμε τις κάλπες! Έχουμε δίκιο, θα κερδίσουμε!».

Παρατυπίες καταγγέλει η αντιπολίτευση

Παρατυπίες και επιθέσεις σε πολλά εκλογικά κέντρα καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την Τζουμχουριέτ, ο δικηγόρος Ρονάγι Παϊντάς Ronayi ανακοίνωσε ότι δεν του επιτράπηκε η είσοδο μαζί με άλλους δικηγόρους σε σχολείο στο Ακτσάκαλε Σανλιούρφα όπου υπήρχαν καταγγελίες για ‘μαζική ψηφοφορία’. «Ενώπροσπαθούσαμε να αποτρέψουμε μαζική ψηφοφορία, δεχθήκαμε επίθεση, απειλές και προσβολές», ανέφερε. Στο βίντεο που κοινοποίησε ο Παϊντάς αναφέρεται ότι είπαν στους δικηγόρους: «Μπορείς να είσαι δικηγόρος αν θέλεις, ή ο Αλλάχ αν θέλεις. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μπει».

Σύμφωνα με την Σοζτζού «στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Τσιναρτσίκ της Γιάλοβα ένα άτομοπου μπήκε στην ψηφοφορία με έναν μόνο φάκελο βρέθηκε να έχει ψηφίσει με διπλό φάκελο.

Σύμφωνα με την Τζουμχουριέτ, στην Χαλκηδόνα, μια ομάδα οπαδών του AKP επιτέθηκε σε εκλογικό κέντρο σε αξιωματούχους και αστυνομικούς. Οι εκλογικοί υπάλληλοι ανέφεραν ότι κάποιοι τραυματίστηκαν και κάλεσε τους ψηφοφόρους να «προσέλθουν στις κάλπες», αναφέροντας ότι διασφαλίστηκε η ασφάλεια. Ο αριθμός των συλληφθέντων είναι άγνωστος

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Arti Gerce η αντιπροσωπεία του CHP που πήγε στο χωριό Cavuslar του Bingol μετά από καταγγελία για μαζική ψηφοφορία δέχθηκε επίθεση. Είπαν στην αντιπροσωπεία: «Εδώ είναι το Cavuslar, δεν μπορείτε να μπείτε. Μπορούμε να ψηφίσουμε ανοιχτά, δεν είναι υπόθεση κανενός». Η Χωροφυλακή απομάκρυνε την αντιπροσωπεία του CHP από το χωριό.

