Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Ψήφισε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο δεύτερο γύρο των τουρκικών εκλογών.

Η Τουρκία επέστρεψε σήμερα στις κάλπες για να κλείσει ή να παρατείνει για τρίτη δεκαετία την εποχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στην προεδρία.

Ο Ερντογάν, στην εξουσία για είκοσι χρόνια, θεωρείται φαβορί σε αυτόν τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στον οποίο αντιμετωπίζει τον σοσιαλδημοκράτη Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Περίπου 60 εκατ. ψηφοφόροι της Τουρκίας (η διασπορά έχει ψηφίσει ήδη) καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στα οράματα που πρόβαλαν οι υποψήφιοι από τις 08:00 ως τις 17:00 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας).

Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, σήμερα, 28 Μαΐου 2023, μετέβη στο εκλογικό Κέντρο της περιοχής του Φαναρίου και άσκησε το εκλογικό δικαίωμά του κατά τον δεύτερο γύρο των Προεδρικών εκλογών, όπως άλλωστε έπραξε και στον πρώτο, πριν από δύο εβδομάδες.

πηγή εικόνας: orthodoxtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μουζουράκης - Κοζάρη: Ο γάμος, το παθιασμένο φιλί και ο χορός (βίντεο)

Ρέθυμνο: Καταγγελία 14χρονης για βιασμό από πατέρα φίλου της

Καβάλα: Νεκρό βρέφος 9 μηνών