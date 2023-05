Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Ψήφισε και αμέσως μετά επισκέφθηκε τους τάφους των γονιών του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ψήφισε στην Κωνσταντινούπολη και αμέσως μετά επισκέφθηκε το νεκροταφείο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες στην Τουρκία και αφότου ψήφισε, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε σήμερα τους τάφους των γονιών του, της μητέρας του, Τενζιλέ Ερντογάν και του πατέρα του, Αχμέτ Ερντογάν στο νεκροταφείο Karacaahmet σε μία συμβολική κίνηση.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ψήφισε στην Κωνσταντινούπολη και αμέσως μετά επισκέφθηκε το νεκροταφείο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Baskan Recep Tayyip Erdogan, oy kulland?ktan sonra Karacaahmet Mezarl?g?'nda annesi Tenzile Erdogan ile babas? Ahmet Erdogan'?n kabrini ziyaret etti pic.twitter.com/nboZzLhRlL — Takvim (@takvim) May 28, 2023

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο Ερντογάν επισκέφθηκε τον τάφο του πρώην πρωθυπουργού Αντνάν Μεντερές και κατέθεσε στεφάνι καθώς ήταν η επέτειος του στρατιωτικού πραξικοπήματος του 1960 που οδήγησε στην καταδίκη σε θάνατο του Μεντερές και δύο υπουργών του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουζουράκης - Κοζάρη: Ο γάμος, το παθιασμένο φιλί και ο χορός (βίντεο)

Ρέθυμνο: Καταγγελία 14χρονης για βιασμό από πατέρα φίλου της

Καβάλα: Νεκρό βρέφος 9 μηνών