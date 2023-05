Πολιτική

Σκέρτσος: Ο ΣΥΡΙΖΑ κι αν έχασε, κάηκε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του

«Δυστυχώς δεν πήραν το μήνυμα της κάλπης της περασμένης Κυριακής» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Άκης Σκέρτσος.

«Αν κρίνουμε από τις σημερινές δηλώσεις στα ΜΜΕ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η κ. Γεροβασίλη και η κ. Ξενογιαννακοπούλου, που επιμένουν να περιγράφουν μια κατεστραμμένη οικονομία χωρίς να κοστολογούν το δικό τους οικονομικό πρόγραμμα, εύλογα συμπεραίνουμε ότι δυστυχώς δεν πήραν το μήνυμα της κάλπης της περασμένης Κυριακής» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Άκης Σκέρτσος.

«O ΣΥΡΙΖΑ κι αν έχασε, κάηκε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του» προσθέτει.

Νωρίτερα σε δηλώσεις της η Όλγα Γεροβασίλη είχε δηλώσει πως η απλή αναλογική ήταν στρατηγικό λάθος του ΣΥΡΙΖΑ και οδυνηρό σοκ η ήττα της κάλπης στις 21 Μαΐου. Επιπλέον τόνισε πως στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τέσσερις εβδομάδες «να αναδείξουμε στην κοινωνία ότι ήδη έχουμε 14% αύξηση ασφαλιστικών εισφορών. Διασώσαμε τη χώρα και είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που παρέδωσε γεμάτα τα ταμεία».





Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή της απέδωσε τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ από τη ΝΔ στο ότι «απέτυχε» η «στρατηγική της απλής αναλογικής» ενώ ανέφερε επίσης ότι «δεν υπήρξε ανταπόκριση από τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου στην προοπτική συγκρότησης μίας προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας».

Η κ. Ξενογιαννακοπούλου τόνισε μεταξύ άλλων πως «ο αγώνας συνεχίζεται, και θα τον δώσουμε συλλογικά και συντεταγμένα με τις ιδέες και τις προγραμματικές μας θέσεις», καθώς όπως είπε, «τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας [...] το δραματικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων και η αντιδημοκρατική εκτροπή των παράνομων παρακολουθήσεων παραμένουν και επιδεινώνονται από τις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

