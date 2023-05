Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον β' γύρο

Ο Έλληνας τενίστας κατόρθωσε να περάσει εύκολα το "εμπόδιο" του Γίρι Βέσελι.

Ο Γίρι Βέσελι έβαλε δύσκολα στον Στέφανο Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του Έλληνα πρωταθλητή στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros. Ο 24χρονος Έλληνας τενίστας, όμως, απέδειξε ότι είναι «φτιαγμένος από ατσάλι» και πήρε το «εισιτήριο» για τον 2ο γύρο του τουρνουά επικρατώντας με 3-1 σετ (7-5, 6-3, 4-6, 7-6(7)) του Τσέχου, «σβήνοντας» τετραπλό σετ πόιντ του αντιπάλου του στο τάι μπρέικ του τέταρτου σετ (από το εις βάρος του 6-3 και 7-6, επικράτησε με 9-7).

Αντίπαλος του Τσιτσιπά στην επόμενη φάση του κορυφαίου Grand Slam θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ισπανό Ρομπέρτο Καμπάγες Μπαένα και στον Αμερικανό Εμίλιο Νάβα.

Τρεις ώρες και 16 λεπτά χρειάστηκε ο Τσιτσιπάς για να κάμψει την αντίσταση του Βέσελι, με τον οποίο συναντήθηκε για πρώτη φορά στο κορτ. Έστω και με... μπόλικο άγχος, όμως, κατάφερε να πανηγυρίσει έξαλλα στο φινάλε την 26η εφετινή του νίκη σε 34 παιχνίδια, την 22η συνολικά στη διοργάνωση επί συνόλου 28 αγώνων και την 10η στα τελευταία 13 ματς στο Γαλλικό Όπεν.

Το νο5 της παγκόσμιας κατάταξης τελείωσε την αναμέτρηση με 12 άσους, αλλά και 30 αβίαστα λάθη (4 διπλά) και 58 winners, την ώρα που ο αντίπαλός του είχε 11 άσους (5 διπλά λάθη), 31 winners και 37 αβίαστα λάθη.

Δύο ήταν τα «κλειδιά» στο ματς για να φτάσει στη νίκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Το πρώτο η επιστροφή του ενώ βρέθηκε να χάνει 5-3 στο πρώτο σετ, το οποίο και κατέκτησε με 7-5 παίρνοντας 4 συνεχόμενα game, αλλά και η εξαιρετική του αντίδραση στο 4ο σετ, όταν χρειάστηκε να «σβήσει» σε πρώτη φάση τριπλό set-point στο τάι μπρέικ και να μετατρέψει το εις βάρος του 6-3 σε 6-6 και το 7-6 σε 9-7!

