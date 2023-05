Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός - Σάκκαρη: αποκλεισμός με το "καλημέρα"

Μία ήττα deja vu για την Ελληνίδα τενίστρια στον δευτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Όπως συνέβη και πέρυσι, έτσι και στο εφετινό Roland Garros η Καρολίνα Μούχοβα απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη, πριν από ένα χρόνο στον 2ο γύρο του Γαλλικού Όπεν, σήμερα με το... καλημέρα στο τουρνουά, με 2-0 σετ (7-6, 7-5).

Η αθλήτρια από την Τσεχία θα βρει απέναντί της στη συνέχεια την Νάντια Ποντόροσκα από την Αργενβτινή (νο101 στον κόσμο), η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 της Γαλλίδας, Τζέσικα Πονσέ.

