Κόσμος

Μήνυμα Ερντογάν μετά την νίκη του: Μέχρι το θάνατο μαζί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ερντογάν ευχαρίστησε το τουρκικό λαό για την ψήφο εμπιστοσύνης που του έδειξε ενώ παράλληλα επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους και τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου λέγοντας ειρωνικά «Bye bye».

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την νίκη του στο β΄γύρο των εκλογών έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Σκούταρι της Κωνσταντινούπολης ο οποίος ευχαρίστησε το τουρκικό λαό για την ψήφο εμπιστοσύνης που του έδειξε λέγοντας πως «ως τα θάνατο θα είμαστε μαζί» ενώ παράλληλα επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους και τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα. Και το Σκούταρι είναι το κάτι άλλο. Και η Κωνσταντινούπολη. Αγαπητοί μου φίλοι, με σεβασμό και στις εκλογές του β΄γύρου με την προτίμηση του λαού μας την έχουμε ολοκληρώσει. Και ανάμεσα σε δύο θρησκευτικές γιορτές, μας έκαναν να γιορτάσουμε και μια γιορτή δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για το μέλλον το δικό σας και των παιδιών σας. Ευχαριστώ όλους του πολίτες» ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν και συνέχισε:

«Ευχαριστώ πολύ τους εθελοντές. Όλους. Συγχαίρω και τις γυναίκες μας, και τους νέους. Και όλα τα αδέρφια μας που έδωσαν την καρδιά τους στο κόμμα, ιδιαίτερα για το β γύρο με μεγάλο ποσοστό. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν τις εκλογές. Με την προτίμηση που έκαναν για τα επόμενα πέντε χρόνια, μου έδωσαν για άλλη μια φορά την ευθύνη διοίκησης της χώρας» επισήμανε.

«Πρώτα ο Θεός θα είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας, όπως είμασταν 21 χρόνια. Η αγάπη αυτή δεν τελειώνει εδώ» είπε.

«Εμείς ανήκουμε στην Τουρκία και η Τουρκία σε εμάς».

Παράλληλα, επιτέθηκε στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου λέγοντας ειρωνικά «Bye bye».

«Από την κάλπη βγήκε μια δύναμη που δεν σκουριάζει, δε λυγίζει» υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος και τόνισε πως «ο επόμενος στόχος είναι να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη στις εκλογές το 2024».

Τα συγχαρητήρια από αρχηγούς κρατών

Τα πρώτα τηλεφωνήματα από ξένους ηγέτες μετά την νίκη του στις προεδρικές εκλογές δέχεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το πρώτο τηλεφώνημα φαίνεται πως έγινε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι ο οποίος τον συνεχάρη.

Τηλεφώνημα όμως δέχτηκε και από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν ο οποίος επίσης τον συνεχάρη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο Ερντογάν αποκάλυψε για τις χώρες του Κόλπου ότι «ενίσχυσαν την τουρκική Κεντρική Τράπεζα» και έστειλαν χρήματα στην Τουρκία.

Συγχαρητήρια στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν για την νίκη τους στις τουρκικές εκλογές.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον Ερντογάν ότι «η νίκη σας είναι το φυσικό αποτέλεσμα του ανιδιοτελούς έργου σας ως επικεφαλής της Τουρκίας και ξεκάθαρη απόδειξη της στήριξης του τουρκικού λαού για την ανεξάρτητη εξωτερική σας πολιτική. Εκτιμούμε την προσωπική σας συμβολή στην ενίσχυση των ρωσοτουρκικών σχέσεων»

O Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή του στην προεδρία της Τουρκίας σήμερα, εκτιμώντας ότι "η Γαλλία και η Τουρκία έχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν μαζί".

Ανάμεσα στις "προκλήσεις" αυτές, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει, στο μήνυμά του στο Twitter, την "επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη, το μέλλον της Ευρωατλαντικής μας Συμμαχίας, τη Μεσόγειο Θάλασσα".

"Με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο συγχαίρω, θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά", πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Τα συγχαρητήριά του στον Ταγίπ Ερντογάν για την εκλογή εξέφρασε μέσω τουίτερ και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Συγχαρητήρια Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή σου ως Πρόεδρος της Τουρκίας. Αναμένω να συνεργαστώ ξανά μαζί σου για την εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας τα χρόνια που έρχονται» ανέφερε.





Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Μητσοτάκης: Αν οι πολίτες επιθυμούν να επιστρέψω στο Μαξίμου, πρέπει να με ξαναψηφίσουν

Μουζουράκης - Κοζάρη: Ο γάμος, το παθιασμένο φιλί και ο χορός (βίντεο)

Ρέθυμνο: Καταγγελία 14χρονης για βιασμό από πατέρα φίλου της