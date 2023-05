Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Οπαδοί του πανηγυρίζουν μέσα στην Αγία Σοφία (βίντεο)

Μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος η Αγία Σοφία γέμισε από υποστηρικτές του Ερντογάν που άρχισαν να πανηγυρίζουν για τη νίκη. Το πρώτο μήνυμα με΄τα τη νίκη του.





Εκατοντάδες οπαδοί του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής μέσα στην Αγία Σοφία πανηγυρίζοντας για τη μεγάλη νίκη στις εκλογές, σύμφωνα με την τουρκική Sabah.

Οι υποστηρικτές του φώναζαν «Αλλάχ Ακμπάρ».

Το πρωί της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί από το εκλογικό επιτελείο του Ταγίπ Ερντογάν να μεταβεί στην Αγία Σοφία, προκειμένου να προσευχηθεί. Το γεγονός μάλιστα αναμένεται να συνδυαστεί και με μια μεγάλη φιέστα από την πλευρά των υποστηρικτών του.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πέτυχε θριαμβευτική νίκη επί του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και οπαδοί του έχουν βγει στους δρόμους στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και σε άλλες μεγάλες πόλεις στην Τουρκία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επανεξελέγη στην προεδρία της Τουρκίας, κερδίζοντας στον δεύτερο γύρο των εκλογών με 52,14% των ψήφων, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ο επικεφαλής του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου Αχμέτ Γενέρ, επισημοποιώντας τα αποτελέσματα.

Με καταμετρημένο το 99,43% των ψηφοδελτίων, ο αντίπαλος του Ερντογάν, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έλαβε το 47,86% των ψήφων, είπε ο Γενέρ. Με μια διαφορά άνω των 2 εκατομμυρίων ψήφων μεταξύ των υποψηφίων, οι υπόλοιπες ψήφοι που δεν έχουν καταμετρηθεί δεν θα αλλάξουν το αποτέλεσμα, πρόσθεσε ο Γενέρ, τον οποίο επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Τα επίσημα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην αρχή της εβδομάδας.

Ερντογάν: Μαζί ως το θάνατο

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την νίκη του στο β΄γύρο των εκλογών έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Σκούταρι της Κωνσταντινούπολης ο οποίος ευχαρίστησε το τουρκικό λαό για την ψήφο εμπιστοσύνης που του έδειξε λέγοντας πως «ως τα θάνατο θα είμαστε μαζί» ενώ παράλληλα επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους και τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα. Και το Σκούταρι είναι το κάτι άλλο. Και η Κωνσταντινούπολη. Αγαπητοί μου φίλοι, με σεβασμό και στις εκλογές του β΄γύρου με την προτίμηση του λαού μας την έχουμε ολοκληρώσει. Και ανάμεσα σε δύο θρησκευτικές γιορτές, μας έκαναν να γιορτάσουμε και μια γιορτή δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για το μέλλον το δικό σας και των παιδιών σας. Ευχαριστώ όλους του πολίτες» ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν και συνέχισε:

«Ευχαριστώ πολύ τους εθελοντές. Όλους. Συγχαίρω και τις γυναίκες μας, και τους νέους. Και όλα τα αδέρφια μας που έδωσαν την καρδιά τους στο κόμμα, ιδιαίτερα για το β γύρο με μεγάλο ποσοστό. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν τις εκλογές. Με την προτίμηση που έκαναν για τα επόμενα πέντε χρόνια, μου έδωσαν για άλλη μια φορά την ευθύνη διοίκησης της χώρας» επισήμανε.

«Πρώτα ο Θεός θα είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας, όπως είμασταν 21 χρόνια. Η αγάπη αυτή δεν τελειώνει εδώ» είπε.

«Εμείς ανήκουμε στην Τουρκία και η Τουρκία σε εμάς».

