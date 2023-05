Κοινωνία

Τροχαίο - Ασπρόπυργος: Νεκρή νεαρή συνοδηγός αυτοκινήτου

Τραυματισμένος ανασύρθηκε από το όχημα ο οδηγός του οχήματος. Πως συνέβη η τραγωδία.

Στο πένθος βυθίστηκαν συγγενείς και φίλοι μιας νεαρής γυναίκας, η οποία έχασε την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο.

Η κοπέλα, ηλικίας λίγο μεγαλύτερης των 20 χρόνων, ήταν συνοδηγός σε αυτοκίνητο, το οποίο ακόμη άγνωστο υπό ποιες ακριβώς συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένια επιφάνεια.

Η νεαρή γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ τραυματισμένος είναι και ο 26χρονος οδηγός του οχήματος.