Εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Βασικός μου αντίπαλος είναι ο… πληθωρισμός

Τι είπε στην επινίκια ομιλία του, ο πανίσχυρος Πρόεδρος της Τουρκίας, ο οποίος νίκησε τον Κιλιτσντάρογλου και θα κατέχει για ακόμη πέντε χρόνια την εξουσία.

Ο ακλόνητος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κέρδισε την Κυριακή τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν στην Τουρκία, μετά τις οποίες παραμένει κυρίαρχος της χώρας για άλλα πέντε χρόνια.

Καθώς στεκόταν πάνω σε ένα λεωφορείο μπροστά από το σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη, στην ασιατική όχθη του Βοσπόρου, ο 69χρονος αρχηγός του κράτους, που κυβερνά τα τελευταία 20 χρόνια την Τουρκία, απηύθυνε την ομιλία του μπροστά σε μια θάλασσα από κόκκινες σημαίες που κρατούσε ένα ενθουσιώδης πλήθος.

«Το έθνος μας μάς εμπιστεύτηκε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια», δήλωσε, στο τέλος μιας ψηφοφορίας που τον ανάγκασε για πρώτη φορά να πάει σε δεύτερο γύρο.

Ερντογάν: αποκλείεται να υπάρξει αποφυλάκιση του Ντεμίρτας

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε στην επινίκια ομιλία του ότι η αποφυλάκιση του πρώην ηγέτη του HDP Σελαχατίν Ντεμίρτας, τον οποίο αποκάλεσε «τρομοκράτη», αποκλείεται όσο ο ίδιος είναι αρχηγός του κράτους.

Ο κ. Ντεμίρτας παραμένει φυλακισμένος ενόψει της δίκης του για «τρομοκρατία», κατηγορία που ο ίδιος απορρίπτει, από το 2016.

Επείγον πρόβλημα ο πληθωρισμός

Ακόμη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τον πληθωρισμό το πιο επείγον ζήτημα για την χώρα και υποσχέθηκε πως θα μειωθεί, όπως μειώθηκαν τα επιτόκια, τα οποία, κατόπιν δικής του απαίτησης, υποχώρησαν στο 8,5% από το 19% όπου βρίσκονταν πριν από δύο χρόνια.

«Σχεδιάζουμε μια οικονομία επικεντρωμένη στις επενδύσεις και στην απασχόληση, με μια ομάδα διαχείρισης διεθνούς φήμης», διαβεβαίωσε ο κ. Ερντογάν απευθυνόμενος στους οπαδούς του στην Άγκυρα.

Τα αποτελέσματα της κάλπης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένο το 99,43% των ψηφοδελτίων, που ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, ο αρχηγός του κράτους έλαβε το 52,14% των ψήφων, έναντι 47,86% του σοσιαλδημοκράτη αντιπάλου του, του 74χρονου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος έχασε το στοίχημα της αλλαγής, της ειρήνης και της δημοκρατίας που υποσχόταν.

Αυθόρμητες συγκεντρώσεις σχηματίστηκαν παντού στις πόλεις όπου θριάμβευσε ο Ερντογάν, κυρίως στην καρδιά της Ανατολίας, ενώ αίσθηση προκάλεσαν οι πανηγυιρσμοί στην Αγιά - Σοφιά.

Ούτε η επιθυμία για αλλαγή και άνοιγμα μέρους του εκλογικού σώματος, ούτε ο μεγάλος πληθωρισμός στην Τουρκία, ούτε οι περιορισμοί στις ελευθερίες και οι υπερξουσίες μιας προεδρίας που έστειλε δεκάδες χιλιάδες μέλη της αντιπολίτευσης στη φυλακή ή στην εξορία, φαίνεται να επηρέασαν την επιθυμία για ασφάλεια και σταθερότητα που είχε ήδη εκφραστεί στον πρώτο γύρο των εκλογών.

50.000 νεκροί

Ούτε καν οι συνέπειες του φοβερού σεισμού του Φεβρουαρίου (τουλάχιστον 50.000 νεκροί και 3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι) σε 11 επαρχίες του νότου της χώρας, οι οποίες υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό στις εκλογές τον Ερντογάν.

Το κόμμα του προέδρου Ερντογάν, το ισλαμοσυντηρητικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), πάνω στο οποίο έχτισε την άνοδό του στο υπέρτατο αξίωμα της χώρας του, έχασε έδρες στο κοινοβούλιο αλλά διατηρεί την πλειοψηφία του με τους συμμάχους του.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, από την πλευρά του, γνώρισε μια ακόμη ήττα, παρά την εκστρατεία του που υποσχόταν την "επιστροφή της άνοιξης".

Καθώς θεωρείτο από πολλούς, συμπεριλαμβανομένης της αντιπολίτευσης, ένας βαρετός υποψήφιος, χωρίς χάρισμα, ο Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος ηγήθηκε ενός συνασπισμού έξι κομμάτων, είχε καταλήξει να επιβάλλει το στίγμα του και να αποκαλείται "δημοκράτης παππούς".

Όμως δεν μπόρεσε να επιβάλει την οικονομία ή την κρίση στην προεκλογική συζήτηση. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του και "βαθύτατα λυπημένος" για τις δυσκολίες που περιμένουν τη χώρα του

Ο Ερντογάν ψήφισε το μεσημέρι στη συνοικία Ουσκουντάρ της Κωνσταντινούπολης: ένα χαρούμενο πλήθος τον περίμενε εκεί, στο οποίο οι σωματοφύλακες μοίραζαν παιχνίδια ενώ ο πρόεδρος έριξε μερικά χαρτονομίσματα στα παιδιά.

Σχεδόν ταυτόχρονα, χαμογελαστός παρά τις δυσμενείς προβλέψεις, ο Κιλιτσντάρογλου ψήφισε στην Άγκυρα, ενθαρρύνοντας τους συμπολίτες του να ψηφίσουν «για να απαλλαγούμε από μια αυταρχική κυβέρνηση».

Το στρατόπεδο του Ερντογάν δεν σταμάτησε να χαρακτηρίζει "τρομοκρατική" την αντιπολίτευση υπό την ηγεσία του Κιλιτσντάρογλου λόγω της υποστήριξης που είχε από τους ηγέτες του φιλοκουρδικού κόμματος HDP.

Οι πολίτες που ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο στις ουρές των εκλογικών τμημάτων δήλωναν την πόλωση στη χώρα έπειτα από αυτές τις εβδομάδες προεκλογικής εκστρατείας.

Δύσκολη εκστρατεία

Χωρίς πρόσβαση στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και κυρίως στα επίσημα τηλεοπτικά δίκτυα, ο Κιλιτσντάρογλου έδωσε μάχη στο Twitter όταν οι υποστηρικτές του προσπαθούσαν να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα στις μεγάλες πόλεις.

Απέναντι σε αυτόν τον διακριτικό αλεβίτη -- έναν κλάδο του Ισλάμ που θεωρείται αιρετικός από τους αυστηρούς σουνίτες -- ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πολλαπλασίασε τις συγκεντρώσεις, βασιζόμενος στη μεταμόρφωση της χώρας όπως έλεγε, μετά την άνοδό του στον πρωθυπουργικό θώκο το 2003.

Ο Ερντογάν επανεκλέγεται δέκα χρόνια μετά την έναρξη των μεγάλων διαδηλώσεων του "Γκεζί" που είχαν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα και είχαν κατασταλεί βίαια.