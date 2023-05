Κοινωνία

Τροχαίο - Αμφιθέας: Αυτοκίνητο “πέταξε” και τούμπαρε στην άσφαλτο (βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, με το όχημα, στο οποίο επέβαιναν νεαροί, να “απογειώνεται” πριν ανατραπεί.

Άγιο είχαν δύο κοπέλες και ένας νεαρός που επέβαιναν στο λευκό ΙΧ το οποίο ανατράπηκε το πρωί του Σαββάτου, στην λεωφόρο Αμφιθέας, στο Παλαιό Φάληρο.

Το τροχαίο έγινε στις 05:35 του Σαββάτου, στο ύψος του αριθμού 113, στο ρεύμα προς την λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο αναπήδησε στο "σαμαράκι" των γραμμών του τραμ, στην Αχιλλέως, σηκώθηκε κυριολεκτικά στον αέρα, έπεσε πάνω στη διαχωριστική νησίδα και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα, λίγα μέτρα παρακάτω.

Οι τρεις νέοι βγήκαν μόνοι τους από το αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να έχουν τραυματιστεί.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα, διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πλήρωμα περιπολικού της Αστυνομίας.

Δείτε βίντεο του Notia.gr, από κάμερες ασφαλείας:

Το πρωί της Δευτέρας, λίγη ώρα μετά το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα νεαρή συνοδηγό στον Ασπρόπυργο, σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα, στην Αγία Παρασκευή αυτήν την φορά, όταν αυοτκίνητο έπεσε πάνω σε στύλο φωτισμού, τον οποίο έριξε.

Ο οδηγός του οχήματος, όπως μετέδωσε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, τραυματίστηκε σοβαρά: