Θεσσαλονίκη: Φίδι 1,5 μέτρων βρέθηκε σε κινητήρα αυτοκινήτου (εικόνες)

Οδηγός αυτοκινήτου ανακάλυψε έναν... απρόσκλητο επισέπτη στο αυτοκίνητό του.

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκε ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ανακάλυψε πρόσφατα έναν απρόσκλητο επισκέπτη στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ομάδα εθελοντών για τη διάσωση όλων των ζώων που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου «Animal Rescue and Defence Squad», ο οδηγός του αυτοκινήτου άνοιξε το καπό του οχήματος και έκπληκτος αντίκρισε ένα φίδι να έχει τυλιχθεί στον κινητήρα.

Εθελοντές της ομάδας κλήθηκαν στο σημείο από την Πυροσβεστική και κατάφεραν να απομακρύνουν τον φίδι το οποίο σύμφωνα με τους ίδιους ήταν λαφιάτης, μήκους 1,5 μέτρων.

