Κοινωνία

Τροχαίο - Μαρούσι: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, λίγες ώρες μετά από τον χαμό μιας κοπέλας, συνοδηγού αυτοκινήτου, στον Ασπρόπυργο.

(εικόνα αρχείου)

Δεύτερο τροχαίο δυστύχημα στην Αττική, μέσα σε λίγες ώρες, καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μαρούσι.

Θύμα αυτήν την φορά ήταν ένας 24χρονος οδηγός μηχανής

Το δυστύχημα συνέβη στις 04:40 τα ξημερώματα στην οδό Σωρού.

Το τροχαίο προκλήθηκε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο αναβάτης της μοτοσικλέτας όσο και ο οδηγός του αυτοκινήτου, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, όμως, για τον μοτοσικλετιστή τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν πολύ βαριά με αποτέλεσμα να υποκύψει σε αυτά και να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Λίγο νωρίτερα, είχε ξεψυχήσει μια νεαρή γυναίκα, συνοδηγός αυτοκινήτου, στον Ασπρόπυργο,

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί το βίντεο με το αυτοκίνητο που "πέταξε" και τούμπαρε στην Λεωφόρο Αμφιθέας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Βασικός μου αντίπαλος είναι ο… πληθωρισμός

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας