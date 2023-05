Αθλητικά

Οπαδική βία: Συλλήψεις ανηλίκων και των γονέων τους

Οι ανήλικοι υποχρέωσαν με τη βία συνομίλικό τους να τους δώσει την μπλούζα που φορούσε κι έφερε το έβλημα αθλητικής ομάδας.

Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι σε χωριό της Ρόδου για οπαδικό επεισόδιο σε βάρος άλλου ανηλίκου, τον οποίο και υποχρέωσαν με την απειλή βίας να τους παραδώσει την μπλούζα που φορούσε κι έφερε το έμβλημα αθλητικής ομάδας. Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία εξιχνιάστηκε, έπειτα από επισταμένες ενέργειες αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, περιστατικό αφαίρεσης ενδύματος, που έφερε έμβλημα αθλητικής ομάδας, από ανήλικο με την απειλή βίας σε χωριό της Ρόδου.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό συνελήφθησαν χθες το απόγευμα τέσσερις ανήλικοι, καθώς και οι γονείς τους (όλοι τους ημεδαποί), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες που περιλαμβάνουν τα αδικήματα της ληστείας, της απειλής, παραβίασης της νέας αθλητικής νομοθεσίας και των προσωπικών δεδομένων, καθώς και της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, προχθές το απόγευμα οι νεαροί κατηγορούμενοι αφού προσέγγισαν ανήλικο, τον απομόνωσαν και με την απειλή βίας τον ανάγκασαν να τους παραδώσει μπλούζα που φορούσε, η οποία έφερε έμβλημα αθλητικής ομάδας.

Ακολούθως φωτογράφησαν την αφαιρεθείσα μπλούζα και την ανάρτησαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

