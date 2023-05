Παράξενα

Πατέρας και ο ανήλικος γιος του έκλεβαν εξοπλισμό κλιματιστικών από ταράτσες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχαν κάνει το κλέψιμο... οικογενειακή υπόθεση. Πώς αποκαλύφθηκε η δράση τους.

Πατέρας και γιος ανέβαιναν σε ταράτσες κτιρίων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, απ' όπου έκλεβαν εξοπλισμό κλιματιστικών μηχανημάτων από εταιρείες και οργανισμούς, ενώ φαίνεται πως είχαν «αδυναμία» και σε εργαλεία από εργοτάξια.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Ασφάλειας Καλαμαριάς, με τη λεία των κλοπιμαίων να ξεπερνάει τις 35.000 ευρώ.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν ένας 47χρονος και ο 16χρονος γιος του, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Νεαροί τσακώθηκαν με οδηγό λεωφορείου και... κατέβασαν τζάμι