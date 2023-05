Κοινωνία

Καιρός: Το καλοκαίρι... αργεί ακόμα

Επιμένει η αστάθεια με έντονα καιρικά φαινόμενα. Χάρτες με τις περιοχές που θα εκδηλωθούν καταιγίδες σήμερα.

Συνεχίζεται σήμερα η αστάθεια του καιρόυ με τοπικά έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν, κυρίως μετά το μεσημέρι, στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, καθώς και σε τμήματα του Ιονίου, των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο, όπου ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 2 (Μέτρια).

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

