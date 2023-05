Πολιτική

Βουλή - Τασούλας: Πρόεδρος με ευρεία συναίνεση (εικόνες)

Στην εκλογή του Προεδρείου της Βουλής προχώρησαν οι βουλευτές, οι παρουσίες αρκετών εκ των οποίων ξεχώρισαν στην σημερινή δεύτερη και τελευταία συνεδρίαση του Σώματος, πριν διαλυθεί ξανά το Κοινοβούλιο.

Τον βουλευτή Ιωαννίνων της ΝΔ, Κωνσταντίνο Τασούλα, εξέλεξε εκ νέου ως πρόεδρο του Σώματος η Βουλή των Ελλήνων, που προέκυψε από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Υπέρ του κ. Τασούλα ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι βουλευτές του ΚΚΕ δήλωσαν "παρών".

Έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία και επί 296 ψηφισάντων βουλευτών, 270 βουλευτές ψήφισαν «ναι» ενώ 26 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Απουσίαζαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Σία Αναγνωστοπούλου και Ζεϊμπέκ Χουσείν, ενώ δεν ψήφισαν οι Αντώνης Σαμαράς (ΝΔ) και Όθων Ηλιόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) καθώς δεν πρόλαβαν να ορκιστούν, χθες, λόγω απουσίας τους στο εξωτερικό.

Απουσίαζαν, επίσης, αλλά είχαν στείλει επιστολική ψήφο υπέρ του κ. Τασούλα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μπουρχάν Μπαράν.

Ο κ. Τασούλας εκλέχθηκε για πρώτη φορά Πρόεδρος της Βουλής στις 18 Ιουλίου 2019, με την ευρύτερη μεταπολιτευτικά πλειοψηφία (283 ναι, 15 «παρών»).

Η Βουλή αυτή είναι φευγαλέα, «εν ονόματι της Αρχής της Δεδηλωμένης και της πλειοψηφικής Αρχής» τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, αμέσως μετά την επανεκλογή του, από το Σώμα που προέκυψε από τις κάλπες της 21ης Μαΐου 2023.

Αυτή η «φευγαλέα» Βουλή δεν συνιστά ένα στίγμα γι' αυτή, όπως υπονοείται από κάποιες διατυπώσεις περί Βουλής μιας ημέρας ή περί βουλευτών ορισμένων ωρών, σημείωσε ο κ. Τασούλας. Το «φευγαλέο» της Βουλής υπαγορεύεται από ύψιστες θεσμικές πρωταρχίες και προτεραιότητες, οι οποίες συγκροτούν κατακτήσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος, επισήμανε ο κ. Τασούλας.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα τόσο στο Σύνταγμα του 1864, που θέσπισε για πρώτη φορά την Αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας: Έκτοτε, ανώτατο όργανο του κράτους είναι ο λαός και όχι ο ανώτατος άρχων είπε ο κ. Τασούλας και συμπλήρωσε: «μέσα στα θεσμικά νάματα αυτού του Συντάγματος γεννήθηκε τον Αύγουστο 1875 η Αρχή της Δεδηλωμένης. Γεννήθηκε από τον περίφημο λόγο του θρόνου του Γεωργίου του Α', ο οποίος είπε ότι απαραίτητο προσόν των κυβερνήσεων που θα καλεί για να τους αναθέσει την κυβέρνηση είναι η δεδηλωμένη της εμπιστοσύνης της κοινοβουλευτικής πλειονοψηφίας. Έκτοτε πέρασαν 100 χρόνια για να θεσπιστεί ρητά η Αρχή της Δεδηλωμένης στο Σύνταγμα του 1975. Και επακόλουθο της Αρχής της Δεδηλωμένης είναι η πλειοψηφική Αρχή που αποτελεί κοινοβουλευτική κατάκτηση και προτίμηση σαφή του συντακτικού νομοθέτη».

«Εν ονόματι της Αρχής της Δεδηλωμένης και της πλειοψηφικής Αρχής, αυτών των δύο κορυφαίων παραμέτρων του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, η Βουλή αυτή είναι φευγαλέα» εξήγησε ο κ. Τασούλας, υποσχόμενος ότι θα υπηρετήσει την προετοιμασία της για την επόμενη, η οποία θα ανταποκριθεί στη λαϊκή εντολή της 25ης Ιουνίου.

Είμαι βέβαιος, είπε ο κ. Τασούλας «ότι τα λόγια του προκαθημένου της ελλαδικής Εκκλησίας, Μακαριωτάτου Ιερώνυμου, θα τηρηθούν: Η επόμενη Βουλή θα είναι καρπερή, γόνιμη και δημιουργική. Και νομίζω ότι από σήμερα όλοι κατανοούμε ότι το "φευγαλέο" αυτής της θητείας δεν μειώνει καθόλου το σημαντικό της εκλογής σας» είπε ο κ. Τασούλας, απευθυνόμενος στους βουλευτές.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Ολομέλεια συνήλθε εκ νέου σε συνεδρίαση, μετά από μικρή διακοπή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ονομαστική ψηφοφορία η εκλογή των Αντιπροέδρων, των Γραμματέων και Κοσμητόρων της Βουλής.

Οι τρεις πρώτοι Αντιπρόεδροι της Βουλής θα εκλεγούν από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ενώ ο τρίτος, τέταρτος και πέμπτος Αντιπρόεδρος θα εκλεγούν αντίστοιχα από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση στο Προεδρείο. Για τις θέσεις των τριών πρώτων Αντιπροέδρων της Βουλής, η ΝΔ θα προτείνει τους βουλευτές Νικήτα Κακλαμάνη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Αθανάσιο Μπούρα, που ήταν Αντιπρόεδροι και στην προηγούμενη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ την βουλευτή Μερόπη Τζούφη. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και πάλι τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, όπως και το ΚΚΕ τον βουλευτή Γιώργο Λαμπρούλη. Η Ελληνική Λύση θα προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου που δικαιούται τον Κωνσταντίνο Χήτα.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής του Προεδρείου της Βουλής, ο νέος Πρόεδρος της Βουλής θα περαιώσει τη συνεδρίαση. Μία λήξη της συνεδρίασης, που ταυτόχρονα σημαίνει και την ολοκλήρωση της θητείας της πρώτης και μόνης Συνόδου της ΙΘ' Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ακολούθως θα εκδώσει το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής, θα προκηρύξει τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 και θα ορίσει την ημέρα ορκωμοσίας της Κ' Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Το Προεδρικό Διάταγμα θα το συνυπογράφουν ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς και τα μέλη του υπηρεσιακού Υπουργικού Συμβουλίου. Το ΠΔ θα αποσταλεί στη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να το θυροκολλήσει ο Φρούραρχος της Βουλής.

Βουλή των Ελλήνων με θητεία «δύο» ημερών, είναι η δεύτερη φορά που έχουμε στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Η προηγούμενη φορά ήταν η Βουλή του Μαΐου του 2012, της ΙΔ' Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Περιόδου, καθώς και τότε από τις εκλογές που είχαν προηγηθεί, δεν είχε προκύψει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

Δείτε φωτογραφίες από την συνεδρίαση, στην οποία υπήρχε πολύ χαλαρό και ευδιάθετο κλίμα:

