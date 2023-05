Κοινωνία

Τέμπη: Νέες απολογίες και Ιταλοί εμπειρογνώμονες για το καταγραφικό του τρένου

Ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή τρία ακόμη στελέχη του ΟΣΕ. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, απολογούνται σήμερα, τρία ακόμη στελέχη του ΟΣΕ.



Και οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.

Πρώτος το κατώφλι του ανακριτή, πέρασε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς είναι ο άνθρωπος που υπέγραψε την μετάταξη του 59χρονου, στη θέση του σταθμάρχη. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του αφέθηκε ελεύθερος, αυτό που φέρεται να είπε στον εφέτη ανακριτή, είναι πως νόμιμα υπέγραψε, την εισήγηση της επιτροπής μετατάξεων, για την τοποθέτηση του 59χρονου στη συγκεκριμένη θέση.

Στη συνέχεια ενώπιον των ανακριτικών αρχών θα βρεθούν μία γυναίκα και ένας άντρας μέλη της επιτροπής μετατάξεων , που συνέταξαν την εισήγηση για την μετάταξη του προφυλακισμένου πλέον σταθμάρχη, κατά παράβαση της νομοθεσίας, που θέτει ηλικιακο όριο τα 48 ετη, για τη συγκεκριμένη μετάταξη.

Εν τω μεταξύ, αύριο Τρίτη 30 Μαΐου, αναμένεται η άφιξη των Ιταλών εμπειρογνωμόνων, τους οποίους έχει καλέσει ο Εφέτης Ανακριτής προκειμένου να εξετάσουν το καταγραφικό της επιβατικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα. Τα δεδομένα από το καταγραφικό, θα περιληφθούν στο πόρισμα των ανακριτικών αρχών, το οποίο θα αποτελέσει στοιχείο της δικογραφίας.

