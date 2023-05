Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας και οι εξαπατήσεις (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

Για μια «ωραία Σελήνη που μας ωθεί να κάνουμε σήμερα όλες τις δουλειές που έχουμε αυτήν την εβδομάδα», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, την Δευτέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «η Σελήνη κάνει μια ωραία όψη με τον Ουρανό, όμως θα πρέπει να δώσετε προσοχή στις εξαπατήσεις».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «ο Δίας θα παραμείνει όλον τον χρόνο στον Ταύρο, όπως και ο Κρόνος θα μείνει όλον τον χρόνο στους Ιχθύες. Μαζί κάνουν μια όψη καλή, που σημαίνει πως πράγματα που αναγκαζόμαστε να κάνουμε, θα πηγαίνουν καλά».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

