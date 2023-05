Τεχνολογία - Επιστήμη

Διαδίκτυο: “Καθολική” εισβολή στην καθημερινότητα των Ελλήνων

Τι δείχνουν οι έρευνες για την χρήση του ίντερνετ από παιδιά ηλικίας από 5 ετών, για το “σερφάρισμα” ατόμων μεγάλης ηλικίας, τις συνήθειες τους και τις ώρες που “ξοδεύουν” μπροστά στις οθόνες μικροι και μεγάλοι.

Του Νίκου Ρογκάκου

Οι Έλληνες «σερφάρουν» σχεδόν στο σύνολό τους στο διαδίκτυο ανεξαρτήτως ηλικίας μέσα από το κινητό τους. Πάνω από 8 στους 10 Έλληνες χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα, και πάνω από 7 στους 10 πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές.

Στον κόσμο του διαδικτύου «σερφάρουν» σχεδόν 9 στα 10 παιδιά [87%] ηλικίας 5-12 ετών με τα σχετικά ποσοστά χρήσης internet για τις ηλικίες από 13 ετών να είναι στο 100%!

Στο 99% είναι οι ηλικίες 45- 54 ετών ενώ στο 94% είναι οι ηλικίες από 55 έως 64 ετών, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2021.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και οι μεγαλύτερες ηλικίες με την χρήση internet να φτάνει στο 84% στις ηλικίες 65 – 74 ετών πανελλαδικά σημειώνοντας αύξηση 11% μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την νέα έκδοση της Έρευνας Focus on Tech Life που «τρέχει» με πρωτοβουλία της Focus Bari από το 1995, η χρήση internet στην χώρα μας είναι πλέον καθολική. Ειδικότερα όπως καταγράφεται στην έρευνα παρατηρείται αύξηση 3% από το 2021 μέχρι και σήμερα και από 94% η χρήση internet στην χώρα μας φτάνει πλέον το 96%. [με οποιαδήποτε συχνότητα].

Συνεχώς αυξάνεται και ο βαθμός αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δίνει το διαδίκτυο στους πολίτες-καταναλωτές για επικοινωνία, ενημέρωση, κοινωνικοποίηση, εκπαίδευση, αγορές κλπ.

Από τα πιο σημαντικά ευρήματα διαπιστώνεται ότι:

Όλοι σχεδόν οι Έλληνες (94%) έχουν smartphone, το οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά για να μπαίνουν στο internet. Παράλληλα καταγράφεται καθολική σύνδεση μέσω του smartphone για τις ηλικίες 13-54. Στο 72% διαμορφώνεται η σύνδεση μέσω smartphone στις ηλικίες 65-74.

Πάνω από 8 στους 10 Έλληνες χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Σχεδόν καθολική η σύνδεση στις ηλικίες από 13 έως 44. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ηλικίες 65 έως 74 που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα έφτασαν το 58% από 48% το 2021 (αύξηση 20%).

Ηλεκτρονικές αγορές

Πάνω από 7 στους 10 πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές δείχνοντας την δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία παραμένει υψηλή παρά το τέλος της πανδημίας. Ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό παρατηρείται στις μεγαλύτερες ηλικίες 65+ ετών η οποία αγγίζει το 24% σε σχέση με το 2021. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι περισσότεροι e-shoppers είναι μεταξύ των ηλικιών 25-34 ετών

Τα παιδιά

Σχεδόν 9 στα 10 παιδιά 5-12 χρόνων μπαίνουν στο internet είτε μέσω κινητού, είτε μέσω tablet. Καθολική είναι η η χρήση [96%] στα παιδιά 10 και πάνω ετών. Ο μέσος χρόνος που αφιερώνουν οι μικροί μας φίλοι στο internet είναι 1,4 ώρα/ημέρα, με τα αγόρια 10-12 ετών να καταναλώνουν τον περισσότερο χρόνο αγγίζοντας τις 1,7 ώρες/ημέρα.

Τα αγόρια συνδέονται στο διαδίκτυο κυρίως από το smartphone [42%], ενώ τα κορίτσια προτιμούν περισσότερο μέσω tablet [44%].

Τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κυρίως αναζητώντας ψυχαγωγικό περιεχόμενο (π.χ. video, μουσική) [60%] και ακολουθούν τα διαδικτυακά παιχνίδια [29%] και η αναζήτηση πληροφοριών διδακτικού / σχολικού περιεχομένου.

