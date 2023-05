Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan General: Νέας γενιάς εξοπλισμός για σπινθηρογραφήματα

Υπερσύγχρονα μηχανήματα απέκτησε το Metropolitan General, που πλέον διαθέτει αναβαθμισμένες λειτουργίες.

Νέο εξειδικευμένο εξοπλισμό για σπινθηρογραφήματα και συγκεκριμένα το υπερσύγχρονο συγκρότημα γ-κάμερας Symbia Εvo Excel της Siemens κατάλληλο για στατικές, δυναμικές, ολοσωματικές και τομογραφικές εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής, αναβαθμισμένο με νέες λειτουργίες και προγράμματα απέκτησε τo θεραπευτήριο Μetropolitan General.

Διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας εικόνα για βελτιωμένη ανίχνευση και πιο ακριβή χαρακτηρισμό των βλαβών, μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετες μελέτες. Επίσης, ο εργονομικός σχεδιασμός του βελτιώνει την εξεταστική εμπειρία για παχύσαρκα άτομα, άτομα με κινητικά προβλήματα ή κλειστοφοβία.

Τι είναι το σπινθηρογράφημα

Το σπινθηρογράφημα είναι εξέταση μορφολογικού και λειτουργικού ελέγχου οργάνων για την ανίχνευση πιθανών βλαβών των ιστών καθώς και για τον εντοπισμό όγκων. Γίνεται με χρήση ειδικών ουσιών, των ραδιοφαρμάκων, τα οποία χορηγούνται στους εξεταζόμενους ενδοφλεβίως. Το ραδιοφάρμακο περιέχει μια μικρή ποσότητα ραδιενεργού ισοτόπου συνδεδεμένο με φάρμακα ανάλογα με το όργανο που ελέγχεται.

Το ραδιοφάρμακο μετά τη χορήγησή του συγκεντρώνεται στην πάσχουσα περιοχή εκπέμποντας ακτινοβολία και ακολουθεί η απεικόνιση των σημείων μέσω του σπινθηρογράφου που ονομάζεται (SPECT) γ-κάμερα. Το ραδιοφάρμακο είναι ασφαλές και η δόση της ακτινοβολίας χαμηλή τόσο που δεν είναι επικίνδυνη ούτε για τον εξεταζόμενο ούτε για το περιβάλλον του.

Η Πυρηνική Ιατρική χρησιμοποιεί ανοικτές πηγές ακτινοβολίας, όπου ο εξεταζόμενος ακτινοβολεί τις πληροφορίες που συλλέγει η γ-κάμερα σε αντίθεση με τα ακτινολογικά μηχανήματα που αυτά εκπέμπουν την αναγκαία ακτινοβολία για την εξέταση.

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Metropolitan General περιλαμβάνει Εργαστήριο Μελετών in vivo, με θωρακισμένο χώρο αναμονής των υπό εξέταση ασθενών όπου πραγματοποιούνται τα σπινθηρογραφήματα.

Σπινθηρογραφήματα που διεξάγονται στο τμήμα:

Μυοκαρδίου υπό κόπωση και σε ηρεμία, μελέτες Gated spect

Θυρεοειδούς

Παραθυρεοειδών

Νεφρών, στατικό-δυναμικό

Οστών, ολόσωμο-τριών φάσεων

Πνευμόνων (αιμάτωση, αερισμός)

Εγκεφάλου (αιμάτωση εγκεφάλου)

DAT scan, έλεγχος ροής ENY

Έλεγχος αιμορραγίας πεπτικού

Γαστρική κένωση

Λεμφοσπινθηρογράφημα, εντοπισμός λεμφαδένα φρουρού.

Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ηρεμίας





