Υπουργείο Παιδείας - Τράπεζα θεμάτων: επίθεση από χάκερς “έριξε” την πλατφόρμα

Τι θα γίνει με τους μαθητές που δεν έδωσαν εξετάσεις. Η κοινή ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επίθεση από χάκερς δέχθηκε η πλατφόρμα της τράπεζας θεμάτων όπως αναφέρει το κοινό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τα υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τα Υπουργεία:

"Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόβλημα που αφορά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια της χώρας.

Εισαγωγικά:

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών Λυκείου αντιμετωπίστηκε άμεσα, χάρη στις ενέργειες των υπουργείων, σε περισσότερα από 9 στα 10 σχολεία.

Δεν υπάρχει καμία αβεβαιότητα για τους μαθητές που δεν ολοκλήρωσαν σήμερα τις εξετάσεις τους: Θα εξεταστούν αύριο κανονικά. Θα σταλεί σχετική εγκύκλιος στα σχολεία.

Η υπόθεση αφορά αποκλειστικά τις εσωτερικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Λυκείων. Δεν συνδέεται κατά κανένα τρόπο με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις – που έχουν διακριτό σύστημα μετάδοσης θεμάτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το πρόβλημα: Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η πλατφόρμα της τράπεζας θεμάτων (https://trapeza.iep.edu.gr/) την οποία διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και φιλοξενείται σε υποδομές του ΕΔΥΤΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας) δέχθηκε μεγάλης κλίμακας και διάρκειας κατανεμημένη επίθεση (DDoS).

Με απλά λόγια, έγιναν μαζικές επισκέψεις από τρίτους προς την πλατφόρμα (μέχρι και 280.000 συνδέσεις ανά δευτερόλεπτο) οι οποίες έχουν ως σκοπό να την κάνουν μη λειτουργική. Αυτές οι κατανεμημένες επιθέσεις DDοS αποσκοπούν κακόβουλα να εμποδίσουν την ομαλή πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα. Δεν αποτελούν παραβίαση του συστήματος ούτε είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία του και τα δεδομένα του.

Αντιμετώπιση: Με κοινές ενέργειες του ΙΕΠ και του ΕΔΥΤΕ η επίθεση απομονώθηκε στις 9:20 και επανήλθε η εγχώρια συνδεσιμότητα και η πρόσβαση των χρηστών. Οι κακόβουλες επιθέσεις επέμειναν και συνεχίστηκαν και μετά τις 9.20, ωστόσο αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία.

Σημαντική σημείωση: Το σύστημα που μεταδίδει τα θέματα στις εξετάσεις του Λυκείου είναι διαφορετικό από αυτό των Πανελλαδικών εξετάσεων, το οποίο ΔΕΝ μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου τύπου κακόβουλες μαζικές επισκέψεις.

Μαθητές τρίτης Λυκείου: Σε κάποια σχολεία που δεν πήραν έγκαιρα τα θέματα οι εξεταζόμενοι αποχώρησαν από τα εξεταστικά κέντρα, με αποτέλεσμα κάποιοι να μην ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους σήμερα.

Έτσι:

Για τους μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου, που δεν εξετάστηκαν σήμερα, θα εξεταστούν στο συγκεκριμένο μάθημα εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, δηλαδή ως τις 15 Ιουνίου.

Οι μαθητές της Γ’ τάξης των Γενικών Λυκείων, που δεν εξετάστηκαν σήμερα, θα εξεταστούν αύριο Τρίτη και τα αποτελέσματα θα βγουν μεθαύριο Τετάρτη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

Οι μαθητές της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων, που δεν εξετάστηκαν σήμερα (αφορά λίγες εκατοντάδες άτομα), επίσης θα εξεταστούν αύριο Τρίτη και τα αποτελέσματά θα βγουν το βράδυ της ίδιας μέρας."