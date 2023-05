Κοινωνία

Τέμπη: ποινική δίωξη στα στελέχη του ΟΣΕ

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας μετά την ολοκρήρωση των καταθέσεων.

Ποινική δίωξη για παράβαση καθηκόντος ασκήθηκε τη Δευτέρα (29/5) στα στελέχη του ΟΣΕ, από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων στελεχών του ΟΣΕ τους ασκήθηκε ποινική δίωξη απο τον προιστάμενεο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον πρώην Πρόεδρο και Διευύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ αλλά και δύο μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΟΣΕ οι οποίοι κατηγορούνται για τη μετάταξη του 59χρονου σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας ενώ δεν πληρούσε το όριο ηλικίας.

Και τα δύο μέλη φέρεται να κατέθεσαν πως τη στιγμή της αξιολόγησης του υποψήφιου σταθμάρχη δεν προβλεπόταν κάποιο ηλικιακό όριο ενώ ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ κατέθεσε πως ενήργησε νόμιμα, καθώς όπως είπε, απλώς επικύρωσε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Πηγή: larissanet.gr

