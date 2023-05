Πολιτική

Τουρκία: ο “Θαλασσόλυκος”, η “Καταιγίδα” και η ένταση στο Αιγαίο

Τι αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα για τις στρατιωτικές ασκήσεις και την προπάθεια για μείωση της έντασης στο Αιγαίο, στον απόηχο της εκλογικής νίκης του Ερντογάν.

Λίγες ώρες μετα την εκ νέου εκλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον δεύτερο γύρο των εκλογών, τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για προσπάθεια μείωσης της έντασης στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πληροφορίες για βήματα για τη μείωση έντασης στο Αιγαίο σύμφωνα με το DHA καθώς, αντί της άσκησης "Καταιγίδα" από Ελλάδα και της άσκησης "Θαλασσόλυκος" από Τουρκία θα πραγματοποιηθούν μικρής κλίμακας εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ενώ η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει μια μικρής κλίμακας εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη θέση της Άσκησης "Καταιγίδα" που πραγματοποιεί κάθε χρόνο, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν τακτικές εκπαιδεύσεις αντί της Άσκησης "Θαλασσόλυκος", αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο DHA, η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει μικρής κλίμακας εκπαιδευτικές δραστηριότητες αντί της Άσκησης "Καταιγίδα", που διεξάγεται κάθε χρόνο τον Μάιο-Ιούνιο για να καλύψει το σύνολο του Αιγαίου.

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προέβη σε ρυθμίσεις για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες των τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.

Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου κάθε έτους θα πραγματοποιούνται τακτικές εκπαιδεύσεις σύμφωνα με τα πρότυπα των διεθνών σχέσεων και της αμοιβαιότητας, αντί της άσκησης "Θαλασσόλυκος", στην οποία συμμετέχουν χιλιάδες προσωπικό με περισσότερα από 200 μονάδες, συμπεριλαμβανομένων πλοίων επιφανείας, υποβρυχίων, επανδρωμένων και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

