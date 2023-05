Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: επενδύουμε στην ενότητα του λαού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετά την ολοκλήρωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΛΑΛ άναψε το "πράσινο φώς" για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, την οποία εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το κλίμα ήταν ενωτικό και όλα τα στελέχη και μέλη του επισήμαναν την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής να αυξήσει τα ποσοστά του για να γίνει ο αντίπαλος προοδευτικός πολιτικός πόλος στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμη και να διεκδικήσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αντιπαράθεση θα γίνει με τη ΝΔ προβάλλοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για να καταστεί σαφής η εναλλακτική προοδευτική πρόταση του για τη χώρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε απ' όλους, εκλεγέντες βουλευτές, υποψήφιους και ηγετικά στελέχη να προχωρήσουν σε νέα πορεία στον λαό για να γίνει σαφές το πολιτικό μήνυμα του κόμματος.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στην εισήγησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το πολιτικό διακύβευμα που θέτει το κόμμα του, «απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες για να αποκτήσει η χώρα αξιόπιστη προοδευτική δύναμη, που θα μπορεί να αντιμετωπίσει ευθέως τη συντήρηση με προγραμματικό λόγο. Επενδύουμε στην ενότητα του λαού και όχι στον διχασμό, τον οποίο τροφοδοτούν για να επιβιώσουν οι ψηφιακές τους συμμορίες».

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής:

«Πραγματικός φόβος δεν είναι αυτός της ακυβερνησίας αλλά της παντοδυναμίας του συστήματος εξουσίας του κ. Μητσοτάκη, που απέδειξε ότι δεν σέβεται τους φόρους του ελληνικού λαού μοιράζοντας δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις με πελατειακό τρόπο την περίοδο της πανδημίας, άφησε στο έλεος το ΕΣΥ και την Παιδεία, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ανισότητες, ενώ το στεγαστικό του πρόγραμμα ήδη απέτυχε καθώς οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να καλπάζουν», τόνισε και προσέθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης ας αφήσει τους χαρακτηρισμούς για το ΠΑΣΟΚ γιατί οι πελατειακές πολιτικές επιλογές του για τους λίγους πρόσθεσαν 50 δισεκατομμύρια στο δημόσιο χρέος, καταγράφεται το υψηλότερο εμπορικό έλλειμμα από το 2010 και τα ελληνικά νοικοκυριά είναι τρίτα από το τέλος σε αγοραστική δύναμη στην ΕΕ».

Κλιμάκωσε δε την κριτική του στη ΝΔ με αφορμή τη δημόσια στήριξη των Φαήλου Κρανιδιώτη και Γιώργου Καρατζαφέρη: «Η δημόσια δήλωση του Φαήλου Κρανιδιώτη για τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας είναι το ξεγύμνωμα του τυχοδιωκτισμού του συστήματος εξουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μετά τις υποκλοπές και τις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, αποκαλύπτονται και τα κόμματα-δορυφόροι δείχνοντας σε ποιες επικίνδυνες ατραπούς οδηγείται το πολιτικό μας σύστημα μακριά από την ευρωπαϊκή κανονικότητα», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Νεαροί τσακώθηκαν με οδηγό λεωφορείου και... κατέβασαν τζάμι