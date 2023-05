Κοινωνία

Ναρκωτικά - “Ελευθέριος Βενιζέλος”: Ήρθαν από τη Γαλλία κρύβοντας κοκαΐνη... μέσα στο σώμα τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν οι αρχές να εντοπίσουν τα ναρκωτικά και τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή του ζευγαριού.



Συνελήφθησαν προχθές στο πλαίσιο του αυτόφωρου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, μία 23χρονη και ένας 30χρονος, αλλοδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εντός του σώματός τους μετέφεραν, η 23χρονη εβδομήντα πέντε και ο 30χρονος εκατόν δώδεκα αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά 2 κιλά και 47 γραμμάρια κοκαΐνης.

Επίσης, κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.385 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, μεταμεσονύκτιες ώρες της 27-5-2023, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 23χρονη και 30χρονος αλλοδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο στοχευόμενων ελέγχων, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια, από χώρες της Λατινικής Αμερικής και ύστερα από συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικών μέσων, εντόπισαν και συνέλαβαν τους ανωτέρω, οι οποίοι αφίχθησαν αεροπορικώς στη χώρα μας, προερχόμενοι από τη Γαλλία.

Εντός του σώματος τους μετέφεραν, η 23χρονη εβδομήντα πέντε και ο 30χρονος εκατόν δώδεκα αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά 2 κιλά και 47 γραμμάρια κοκαΐνης.

Επίσης, κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.385 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Νεαροί τσακώθηκαν με οδηγό λεωφορείου και... κατέβασαν τζάμι





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ