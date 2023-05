Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: αυτοί που έχασαν δεν κατάλαβαν πόσο έχει αλλάξει η κοινωνία (εικόνες)

Τι δήλωσε κατά την πρώτη προεκλογική του ομιλία εν όψει των εκλογών στις 25 Ιουνίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Περιστέρι.

Το μήνυμα της ανάγκης για μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση όπως εξέλεξε η Τουρκία, έστειλε απόψε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης από το Περιστέρι, κατά την πρώτη προεκλογική του συγκέντρωση ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου, τονίζοντας ότι "θα είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων".

"Οι πολίτες γύρισαν την πλάτη στο διχασμό και την τοξικότητα. Ηττήθηκε ο διχασμός και κέρδισε η ενότητα, ηττήθηκε ο λαϊκισμός και κέρδισε ο συγκροτημένος πολιτικός λόγος που εμείς καταφέραμε να εκφράσουμε" τόνισε ο κ.Μητσοτάκης ζητώντας "μια ακόμη μεγαλύτερη νίκη από την προηγούμενη".

Επισήμανε ότι "δεν θα τσακίσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες όπως ο ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Κατρούγκαλου" και δεσμεύθηκε ότι "και οι φόροι θα μειωθούν και τη νέα τετραετία".

"Υψηλότεροι μισθοί και χαμηλότεροι φόροι για τη νέα τετραετία, με προτεραιότητα την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας" είπε ο κ.Μητσοτάκης αναφερόμενος στο σχεδιασμό μετά τις εκλογές.

Κάλεσε τους οπαδούς της ΝΔ να κρατήσουν "ψηλά τις σημαίες της νίκης" προσθέτοντας ότι "καταφέραμε να βάψουμε τη δυτική Αθήνα γαλάζια όπως σας ζήτησα, αλλά και όλη την Ελλάδα. ‘Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλες και όλους".

Προσέθεσε ότι ίσως πολλοί να αιφνιδιάστηκαν από το εκλογικό αποτέλεσμα που για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση ένα κυβερνών κόμμα αυξάνει τα ποσοστά και τις ψήφους του, και για πρώτη φορά από το 74 έχει υπερδιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο.

"Που πήγαν όλοι αυτοί που προέβλεπαν ντέρμπι; Ήμουν σίγουρος για το αποτέλεσμα γιατί γυρνώντας όλη την Ελλάδα έβλεπα ότι η ελληνική κοινωνία αλλάζει και προοδεύει κάτι που δεν έβλεπαν άλλοι. Μας επιβράβευσαν οι πολίτες για τα 4 χρόνια της πολιτικής μας, για τη διαχείριση των κρίσεων. Βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, φυλάξαμε τα σύνορα μας, τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας. Τι έχουν να πουν αυτοί που έλεγαν ότι θα είμαστε πίσω στους νέους; Εμείς δεν βλέπουμε τη νεολαία σαν καύσιμη ύλη για τον λαϊκισμό όπως τον έβλεπαν άλλοι. Εμείς σκύψαμε στα προβλήματα των πιο αδύναμων συμπολιτών μας και αποδείξαμε ότι μόνο η ΝΔ είναι η μεγάλη λαϊκή προοδευτική παράταξη. Στηρίξαμε τα νοικοκυριά στην κρίση, και δημιουργήσαμε με την πολιτική μας πολλές και καλές θέσεις εργασίας και η δυτική Αθήνα μας επιβράβευσε" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Σχετικά με το εάν υπήρχε πρόβλεψη στο «Στοίχημα» για νίκη της ΝΔ με 12 μονάδες, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι κανένας δεν έδινε τέτοιες πιθανότητες.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση είπε ότι "αυτοί που έχασαν δεν κατάλαβαν πόσο η κοινωνία έχει αλλάξει" τονίζοντας ότι "δεν λέει τίποτα η μεγάλη νίκη, γιατί η κάλπη θα είναι άδεια στις 25 Ιουνίου και ξεκινούν όλα από την αρχή".

Ο κ.Μητσοτάκης κάλεσε τους ψηφοφόρους της ΝΔ, τους πολιτευτές και τους βουλευτές να δώσουν τη μάχη για να εξασφαλίσει η ΝΔ ξανά τη νίκη.

Καταφέρθηκε κατά της απλής αναλογικής λέγοντας ότι "σήμερα η χώρα θα είχε σταθερή κυβέρνηση αν δεν υπήρχε η απλή αναλογική" και κάλεσε τον κόσμο "να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό στη ΝΔ για να υπάρχει σταθερότητα. Όσα περισσότερα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή τόσο δυσκολότερη είναι η αυτοδυναμία. Η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία για να κάνει πράξη τις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις".

Ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι πάει στις εκλογές χωρίς αλαζονεία την οποία δεν θα ανεχθεί, όπως και την περιφρόνηση των αντιπάλων. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε την πατρίδα μας. Χρειαζόμαστε σταθερή κυβέρνηση με άνετη πλειοψηφία απέναντι σε αυτούς που ενδιαφέρονται μόνο ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ τους ενώνει ο στόχος να έχουμε μια αδύναμη κυβέρνηση. Δεν ξέρω άλλη εκλογή που να υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος για πρωθυπουργός" είπε ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος δεσμεύτηκε ότι "ο φράχτης στον Έβρο θα επεκταθεί, το Λιμενικό θα φυλάει τα σύνορα στη θάλασσα, και θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις Ένοπλες Δυνάμεις".

