Κόσμος

Μπελέρη - Δήμος Αθηναίων: ψήφισμα για την άμεση απελευθέρωσή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια κόμματα καταψήφισαν το ψήφισμα. Τι δήλωσε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Την άμεση απελευθέρωση του νεοεκλεγέντα δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη, καθώς και του αντιπροέδρου της Ένωσης Χειμαρριωτών Παντελή Κοκαβέση που κρατούνται από τις αλβανικές αρχές, ζητεί το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Σε ψήφισμα συμπαράστασης το οποίο εισηγήθηκε απόψε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, τονίζεται η ανάγκη συμμόρφωσης της Αλβανίας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα ως προς την υπόθεση Μπελέρη και υπογραμμίζεται με έμφαση πως "η εθνική ελληνική μειονότητα δικαιούται να απολαμβάνει την ελευθερία της, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες, την ιστορική ταυτότητα και τις παραδόσεις της".

Το ψήφισμα καταψήφισαν οι παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

"Την άμεση απελευθέρωση του νεοεκλεγέντα δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη, καθώς και του αντιπροέδρου της Ένωσης Χειμαρριωτών Παντελή Κοκαβέση που κρατούνται από τις αλβανικές αρχές, ζητεί το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Σε ψήφισμα συμπαράστασης το οποίο εισηγήθηκε απόψε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, τονίζεται η ανάγκη συμμόρφωσης της Αλβανίας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα ως προς την υπόθεση Μπελέρη και υπογραμμίζεται με έμφαση πως «η εθνική ελληνική μειονότητα δικαιούται να απολαμβάνει την ελευθερία της, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες, την ιστορική ταυτότητα και τις παραδόσεις της».

Στο κείμενο του ψηφίσματος αναφέρεται συγκεκριμένα: «η γειτονική χώρα καλείται να εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, παρέχοντας συνθήκες ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής και κοινοτικής περιουσίας και με σεβασμό στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς και την ανθρώπινη ζωή. Οφείλει δε να απελευθερώσει άμεσα τους δύο άνδρες ακολουθώντας τους κανόνες τους διεθνούς δικαίου».

Το ψήφισμα έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία καθώς καταψήφισαν οι παρατάξεις που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ ( Ανοιχτή Πόλη) , και στο ΚΚΕ ( Λαϊκή Συμπαράταξη) η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή για την Αθήνα ενώ υπέρ τάχθηκε η παράταξη του Παύλου Γερουλάνου «Αθήνα είσαι Εσύ». Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ότι είναι όχι μόνο εθνικό αλλά και ηθικό χρέος, η στήριξη των δυο αυτοδιοικητικών που βρίσκονται στη φυλακή.

Παρόντες στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν ο γιος του Δημάρχου Χειμάρρας, Πέτρος Μπελέρης, ο αδερφός του Λεονάρδος, καθώς και ο πρόεδρος Χειμαρριωτών Αθήνας, Θοδωρής Γκούμας."

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Νεαροί τσακώθηκαν με οδηγό λεωφορείου και... κατέβασαν τζάμι