Κόσοβο: άγριες συγκρούσεις αστυνομικών - διαδηλωτών (βίντεο)

Συνεχίζεται η ένταση στο Κόσοβο με εικόνες να θυμίζουν "πεδίο μάχης". Τραυματίες στην πόλη Ζβέτσαν.

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η περιοχή του βόρειου Κοσόβου με τα επεισόδια συνεχίζονται.

Η έκρυθμη κατάσταση δημιουργήθηκε την Παρασκευή με την ανάληψη καθηκόντων από τους νεοεκλεγέντες Αλβανόφωνους δημάρχους και με τον σερβικό πληθυσμό σε τέσσερεις πόλεις να προσπαθεί να αποτρέψει τη συνθήκη αυτή. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι της Δύσης απηύθυναν έκκληση προς την Πριστίνα για αποκλιμάκωση της έντασης.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν εικόνες "εμπόλεμης ζώνης" με Σέρβους διαδηλωτές να πετούν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης στους στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί και στις δύο πλευρές. Τόσο στις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν χτυπηθεί με βία από τους διαδηλωτές όσο και στους διαδηλωτές, δύο από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση αφότου δέχθηκαν πυρά.

Οι καταστροφές είναι τεράστιες στις περιοχές που γίνονται τα επεισόδια με την πόλη Ζβετσάν να αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πρόκειται για μία από τις τρεις πόλεις που η τοπική αστυνομία στελεχώνεται πλέον εξ ολοκλήρου από Αλβανόφωνους αφότου όλοι οι Σέρβοι εγκατέλειψαν τη δύναμη πέρυσι - έκανε χρήση αερίων πιπεριού για να απωθήσει πλήθος Σέρβων που πέρασαν από οχύρωση ασφαλείας και επιχείρησαν να εισέλθουν στο κτίριο του δημαρχείου, σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλείται το Reuters.

Οι Σέρβοι ζητούν από την κυβέρνηση του Κοσόβου να απομακρύνει τους Αλβανούς δημάρχους και να επιτρέψει στις τοπικές διοικήσεις που χρηματοδοτούνται από το Βελιγράδι να επανέλθουν στα καθήκοντά τους.

??Footage from the fierce clashes between KFOR forces and the Serbs in #Kosovo. #Serbiapic.twitter.com/kY73WvjaMh

