Κοινωνία

Κρήτη: Μάνα άφησε τρία μικρά παιδιά, μόνα στο σπίτι, για μέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα παιδιά, 5-9 ετών, το ένα παραπληγικό, παρά λίγο να βάλουν φωτιά στο σπίτι, προσπαθώντας να μαγειρέψουν. Ποιοι και πως ανακάλυψαν πως τα εγκατέλειψε η μάνα.

Άφησε τα τρία μικρά παιδιά της, το ένα παραπληγικό, ολομόναχα στο σπίτι για δύο ολόκληρες ημέρες, μέχρι που την εντόπισαν αστυνομικοί και την συνέλαβαν για έκθεση.

Ο λόγος για μία 33χρονη, η οποία μάλλον θεωρεί φυσιολογική αυτήν την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά ήταν σε θέση να φροντίσουν τον εαυτό τους.

Πρόκειται για δύο αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίας 5,7 και 9 ετών. Το ένα παιδί, όπως προαναφέρθηκε, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα και έτσι ήταν τα άλλα δύο αδερφάκια που έπρεπε να κοιτάξουν και τον εαυτό τους και αυτό.

Φέρεται μάλιστα να υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από τη γειτονιά που αναφέρουν ότι στην προσπάθεια τους να μαγειρέψουν, τα παιδιά κόντεψαν να βάλουν, άθελα τους φυσικά, φωτιά στο σπίτι.

Την οικογένεια επισκέφθηκαν κοινωνικοί λειτουργοί την Παρασκευή και διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι την κατάσταση, με τα παιδιά να είναι μόνα στο σπίτι και τη μητέρα άφαντη.

Αστυνομικές πηγές της Κρήτης αναφέρουν ότι και τα τρία παιδιά που εγκαταλείφθηκαν, μεταφέρθηκαν για προσωρινή φιλοξενία στο νοσοκομείο, ενώ η μητέρα εντοπίστηκε και συνελήφθη για έκθεση.

Η υπόθεση εκδικάστηκε την Δευτέρα στο Αυτόφωρο, με την 33χρονη να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Missing Alert για την εξαφάνιση της Ελένης (εικόνες)

Καιρός: τοπικές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη