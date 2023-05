Κοινωνία

Τράπεζα θεμάτων: προβλήματα και την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για μεγάλη δυσκολία πρόσβασης στην Τράπεζα Θεμάτων κάνουν λόγο εκπαιδευτικοί, το πρωί της Τρίτης.

Προβλήματα με την Τράπεζα Θεμάτων καταγράφηκαν και σήμερα.

Εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να έχουν πρόσβαση νωρίς το πρωί όμως το σύστημα είχε “πέσει” ξανά.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές μετά την αναστάτωση της Δευτέρας, αγωνιούν και σήμερα καθώς δίνουν εξετάσεις όλες οι τάξεις του Λυκείου, ενώ για σήμερα έχουν μεταφερθεί και οι εξετάσεις της Γ’ Λυκείου που δεν έγιναν χθες.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, η Τράπεζα Θεμάτων δέχεται καινούρια κυβερνοεπίθεση από νωρίς το πρωί της Τρίτης.





Την Δευτέρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα είχε καταρρεύσει και άρχισε να υπολειτουργεί μετά τις 09:30 το πρωί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει πολύ η διαδικασία των εξετάσεων της πρώτης βάρδιας, αλλάζοντας συνολικά το πρόγραμμα.

Επίσης αναβλήθηκαν οι εξετάσεις της Α’ και Β’ Λυκείου σε αρκετά σχολεία, ενώ σε ορισμένα και της Γ’ Λυκείου με αποτέλεσμα να γίνουν σήμερα οι εξετάσεις.

“Κακόβουλη επίθεση”

Στην ανακοίνωσή τους χθες τα υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφεραν ότι το σύστημα δέχθηκε κακόβουλη διαδικτυακή επίθεση.

«Έγιναν μαζικές επισκέψεις από τρίτους προς την πλατφόρμα (μέχρι και 280.000 συνδέσεις ανά δευτερόλεπτο) οι οποίες έχουν ως σκοπό να την κάνουν μη λειτουργική. Αυτές οι κατανεμημένες επιθέσεις DDοS αποσκοπούν κακόβουλα να εμποδίσουν την ομαλή πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα. Δεν αποτελούν παραβίαση του συστήματος ούτε είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία του και τα δεδομένα του», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα τόνισαν ότι το σύστημα που μεταδίδει τα θέματα στις εξετάσεις του Λυκείου είναι διαφορετικό από αυτό των Πανελλαδικών εξετάσεων και «δεν μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου τύπου κακόβουλες μαζικές επισκέψεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για τους μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου, που δεν εξετάστηκαν χθες, θα εξεταστούν στο συγκεκριμένο μάθημα εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, δηλαδή έως τις 15 Ιουνίου.

Οι μαθητές της Γ’ τάξης των Γενικών Λυκείων, που δεν εξετάστηκαν χθες, θα εξεταστούν σήμερα Τρίτη και τα αποτελέσματα θα βγουν την Τετάρτη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

Οι μαθητές της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων, που δεν εξετάστηκαν χθες (αφορά λίγες εκατοντάδες άτομα), επίσης θα εξεταστούν σήμερα Τρίτη και τα αποτελέσματά θα βγουν το βράδυ.

Το πρωί της Τρίτης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Νίκος Βασιλάκος εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο "αγοράστηκε" η κυβερνοεπίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων:

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Missing Alert για την εξαφάνιση της Ελένης (εικόνες)

Κρήτη: Μάνα άφησε τρία μικρά παιδιά, μόνα στο σπίτι, για μέρες

Καιρός: τοπικές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη