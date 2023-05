Οικονομία

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη - Πέραμα: 4 συλλήψεις για το δυστύχημα

Θρήνος για τον άτυχο άνδρα που έχασε την ζωή του στο εργατικό δυστύχημα.

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, προχώρησε η Λιμενική Αρχή Περάματος, μετά το χθεσινό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα δύο σοβαρά.

Πρόκεται για τον πλοίαρχο του πλοίου, τον τεχνικό ασφαλείας - επιβλέπων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τον εργοδότη του χειριστή του γερανοφόρου οχήματος και τον εκπρόσωπο της επιχείρησης που διενεργούσε τις επισκευαστικές εργασίες.

Το συμβάν σημειώθηκε όταν κατά τη διάρκεια εργασιών εξαγωγής του πτερυγίου με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος, από υπό επισκευή πλοίο, αυτό εκτινάχτηκε και αποσυνδέθηκε από τον γάντζο μεταφοράς του και στη συνέχεια έπεσε σε υφιστάμενο ικρίωμα στο οποίο βρίσκονταν τέσσερα 04 άτομα που εκτελούσαν την εργασία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 47χρονου χειριστή του γερανοφόρου οχήματος και τον τραυματισμό επίσης ενός 47χρονου και ενός 43χρονου.

Ο 47χρονος χειριστής του γερανοφόρου οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται στο «ΤΖΑΝΕΙΟ» νοσοκομείο και ο άλλος σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Για το συμβάν ενημερώθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεόδωρος Κλιάρης και έδωσε εντολή για την άμεση διερεύνηση των αιτιών και συνθηκών του δυστυχήματος.

Παράλληλα, επικοινώνησε με τους οικείους του θανόντα εκφράζοντας τους τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια του καθώς και τη λύπη του για το συμβάν, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.