“The 2Night Show” - Δημήτρης Πιατάς: Έκανα πλάτες στον Μπονάτσο για να μην βγαίνει με την Βουγιουκλάκη (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο ίδιος για τη σχέση της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Βλάσση Μπονάτσου.

Ο Δημήτρης Πιατάς βρέθηκε καλεσμένος στο "The 2Night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε - μεταξύ άλλων - για την στενή φιλία του με τον Βλάσση Μπονάτσο και την γνωριμία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Έκανα πλάτες στον Βλάσση Μπονάτσο για να μην βγαίνει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο Βλάσσης ήταν φίλος μου και συγκυριακά τον ήξερα από το «Πέλομα Μποκιού». Κάποια στιγμή βρεθήκαμε και στην επιθεώρηση μαζί, παίξαμε και κλαίγαμε από τα γέλια.

Ήταν μια αιτία για να βρεθώ και με την Αλίκη και με θεώρησε ότι ήμουν το καλό παιδί. Με πήρε κι έπαιξα στην Εύθυμη Χήρα με σκηνοθέτη τον Τάκη Βουγιουκλάκη. Με έβαλε ένθετο γιατί με θεωρούσε το γούρι και μου έλεγε ότι βγάζεις θετική ενέργεια. Η Αλίκη με ήθελε σε κάθε επεισόδιο» είπε αρχικά ο Δημήτρης Πιατάς.

«Η Αλίκη είπε στον Μπονάτσο ότι θα κάνεις παρέα μόνο με τον Πιατά. Οπότε για ξεκάρφωμα έλεγε ότι πάω με τον Δημήτρη έξω, φεύγω εγώ (σ.σ. όταν ήθελε να βρεθεί με την Αλίκη)» πρόσθεσε ο Δημήτρης Πιατάς.

Εκτός από τη σχέση Βουγιουκλάκη - Μπονάτσου, ο Δημήτρης Πιατάς μοιράστηκε και κάποιες στιγμές – αστείες και μη – με σημαντικά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

«Με τον Θανάση Βέγγο όχι μόνο ήμασταν φίλοι αλλά μου έλαχε να είμαι και στο τέλος της ζωής του στο νοσοκομείο, τον αποχαιρέτησα. Με ειδοποίησαν και βρέθηκα πρώτος γιατί έμενα κοντά. Με έβαλαν στον νεκροθάλαμο μόνο μου και τον αποχαιρέτησα συγκλονιστικά. Κλαίγοντας και αποχαιρετώντας.

Μια φορά είχα πάει στο νοσοκομείο και ήταν “έξαλλος” με την αποκλειστική που καθόταν δίπλα του και εκείνος ήταν ξαπλωμένος. Έλεγε “δεν μπορώ εγώ να είμαι έτσι και να είναι όρθια η γυναίκα”. Ήταν πολύ ευγενής».

«Ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν κομψός και ευγενής άνθρωπος. Δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου τέτοια προσωπικότητα.

Ο Σπύρος Ευαγγελάτος για μένα ήταν ένας τεράστιος σκηνοθέτης, με εξαιρετική προσωπικότητα, με κάποιον τρόπο ήταν ο “γκουρού” μου!»

Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν φοβερή προσωπικότητα και την ενδιέφερε το μεροκάματο και όλη η ιστορία».

