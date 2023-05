Life

“The 2Night Show” - Φαίη Μαυραγάνη: η επιστροφή στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Μάνεσης και το... περιθώριο (βίντεο)

Για την οικογένεια της, τις αγαπημένες συνήθειες της, αλλά και για την τηλεοτπική επιτυχία της στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου μίλησε η Φαίη Μαυραγάνη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Φαίη Μαυραγάνη φιλοξενήθηκε στο The 2night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1 πριν από δώδεκα χρόνια και την επιστροφή της στον σταθμό με την εκπομπή Στούντιο με θέα.

«Έφυγα τον Δεκέμβριο του 2011, λίγο μετά που γέννησα το δεύτερο παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί έφυγα. Δεν έμαθα ποτέ κι αν με ρωτάς δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Μπήκα σε μία λογική ότι κάποιου δεν του κάνεις και σε χαιρετάει. Τι σημασία έχει το γιατί; Δεν ήθελα να φύγω. Δεν τον βρήκα, δεν έμαθα και δεν τον συνάντησα και σου μιλώ ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Άντε κι έμαθες, τι θα αλλάξει; Όταν σου συμβαίνει αυτό είναι σοκαριστικό να μένεις στο περιθώριο. Μπήκα στην λογική ότι είσαι κάπου, αρέσεις, συνεχίζεις ή είσαι κάπου, δεν αρέσεις και δεν συνεχίζεις.

Άτομα τα οποία στην πορεία της επαγγελματικής μου ζωής δεν με πίστεψαν ή δεν με ενίσχυσαν κάποια στιγμή που θα μπορούσαν και με υποβίβαζαν, τα έφερε το πλήρωμα του χρόνου και με κάλεσαν για να μου κάνουν πρόταση για κάτι άλλο σε κάποιο άλλο κανάλι. Λέω κοίταξε πως υπάρχει νομοτέλεια και το γυρίζει» είπε η Φαίη Μαυραγάνη, η οποία μίλησε επί μακρόν για τον Νίκο Μάνεση και την οικογένεια τους..

«Τώρα με ρώτησες γιατί γύρισα. Όταν κάναμε μία πορεία στο Open με μία ωραία ομάδα -είμαστε μια γροθιά, ήρθαμε πακέτο- ήταν σαν να σκάβαμε σε πέτρες. Κάναμε μία καθημερινή εκπομπή τρίωρη δύο άτομα. Φαντάζεσαι τις δυσκολίες και τον αγώνα. Αυτό πήγε κι ανέβηκε κι άρχισαν τα τηλεφωνήματα. Για αρκετά χρόνια δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε αυτά τα τηλεφωνήματα γιατί ήμασταν καλά. Όταν μπήκα στην διαδικασία να σκεφτώ να φύγω από ένα κανάλι για λόγους που εγώ έκρινα, στάθμισα από αυτά που είχα στα χέρια μου τι με ευχαριστεί να κάνω. Θέλω να περνώ καλά εκεί που είμαι. Ήταν μία από τις προτάσεις του ΑΝΤ1. Συναντήθηκα τότε με έναν άνθρωπο που δεν είναι τώρα στον ΑΝΤ1 και μου είπε τι θέλεις; Είπα ότι θέλω να κάνω αυτό που κάνω και μου είπε πάρε το. Πήρα και την ομάδα μου. Εσύ δεν θα έλεγες ναι; Έτσι γύρισα στον ΑΝΤ1» σημείωσε η Φαίη Μαυραγάνη.

