Νέα Αγχίαλος: Οχιά δάγκωσε γυναίκα σε αυλή σπιτιού

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και παραμένει η γυναίκα. Που και ποιος αντιμετώπισε το δηλητηριώδες φίδι. Στην ΜΕΘ παραμένει η 39χρονη ερπετολόγος στην Θεσσαλονίκη.

Μια 55χρονη γυναίκα από τη Νέα Αγχίαλο νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο του Βόλου μετά από δάγκωμα οχιάς.

Το φίδι δάγκωσε την γυναίκα, σύμφωνα με το gegonota.news, την ώρα που έκανε δουλειές στην αυλή του σπιτιού της.

Η γυναίκα αισθάνθηκε αμέσως αδιαθεσία και ο σύζυγός της τη μετέφερε στο “Αχιλλοπούλειο”.

Παράλληλα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική, ωστόσο η πεθερά της γυναίκας που δέχθηκε το δάγκωμα, πρόλαβε να παγιδεύσει το φίδι κάτω από ένα βαρέλι και να το χτυπήσει με βαρύ αντικείμενο. Έτσι, όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, βρήκαν το φίδι νεκρό.

Η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στο Νοσοκομείο Βόλου.

Εν τω μεταξύ, σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 39χρονης ερπετολόγου, η οποία νοσηλεύεται στην Α' ΜΕΘ του Νοσοκομείου "Παπανικολάου", μετά από δάγκωμα οχιάς που δέχτηκε την περασμένη Παρασκευή, σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι γιατροί, η ασθενής συνεχίζει να υποστηρίζεται αναπνευστικά και αιμοδυναμικά και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

Η 39χρονη κλήθηκε να απομακρύνει οχιά που εντοπίστηκε στο 30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και στην προσπάθειά της να την απομακρύνει δέχτηκε δήγμα από το φίδι.

