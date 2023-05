Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με drones στη Μόσχα (βίντεο)

«Δεν υπάρχουν θύματα», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν

Η ρωσική πρωτεύουσα έγινε τα ξημερώματα στόχος –σπάνιας– επίθεσης με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που προκάλεσαν «μικρές» υλικές ζημιές σε κτίρια αλλά όχι θύματα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν.

«Το πρωί, τα ξημερώματα, επίθεση με drones προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές σε κτήρια. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης έχουν σπεύσει επιτόπου (...) Κανένας δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά», τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες «ως τώρα», ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram.

This morning, as a result of a drone attack, several buildings suffered minor damage, #Moscow Mayor Sobyanin said.



Emergency services operate on Leninsky Prospekt in Moscow, reports Russian media. pic.twitter.com/31CGkD0mDt — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2023

Σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram, τέσσερα από δέκα UAVs που κινούνταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν. Ο περιφερειάρχης της Μόσχας έκανε λόγο μέσω της ίδια πλατφόρμας για «αρκετά» τέτοια αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν καθώς πλησίαζαν την πόλη.

Russian media report a drone attack on Moscow and Moscow region - at least ten drones were sighted, according to them.



Russian police announced a "Taifun" plan to deal with the situation. pic.twitter.com/dLxQs4mR4j — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 30, 2023

