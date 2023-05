Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ - Ακρόπολη: Δράση ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών (εικόνες)

Ταυτόχρονα, θα παρασχεθεί ενημέρωση για τους κλιματιζόμενους χώρους προσωρινής φιλοξενίας σε περίπτωση καύσωνα και τα μέτρα αρωγής και υποστήριξης που αναπτύσσονται από την οικεία Τοπική Αυτοδιοίκηση.



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), συμμετέχοντας στη διεθνή δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ) “Heat Action Day” για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών (καύσωνας), διοργανώνει την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023, και ώρες 12 – 2 μ.μ. στην πλατεία εισόδου-εξόδου του Αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, μεγάλη δράση ενημέρωσης για την ορθή αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών.

Ειδικότερα, Κινητή Μονάδα Υγείας, στελεχωμένη από κλιμάκια του Ε.Ε.Σ με Κοινωνικούς Λειτουργούς, εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες και εθελοντές του Τομέα Υγείας, θα κινητοποιηθούν για την ενημέρωση και υποστήριξη των συμπολιτών μας, μέσω της διανομής υλικού άμεσης κοινωνικής βοήθειας, παροχή Α’ Βοηθειών και Α’ Βοηθειών Ψυχικής Υγείας, καθώς και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού με οδηγίες για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών.

Χρήσιμες συμβουλές του Ε.Ε.Σ. για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών: https://youtu.be/PGjKvsqVkaU

Η εν λόγω εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων που εκπονεί ο Ε.Ε.Σ. για την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση.

