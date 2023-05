Κοινωνία

Τέμπη: οι Ιταλοί εμπειρογνώμονες, το καταγραφικό και το πόρισμα για την τραγωδία

Τι αναφέρει το πόρισμα των Ιταλών εμπειρογνωμόνων σχετικά με το τραγικό δυστύχημα.

Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν στοιχεία οι Ιταλοί εμπειρογνώμονες με την ειδική συσκευή, με την οποία επιχείρησαν να αντλήσουν πληροφορίες από τα καταγραφικά των δύο μοιραίων τρένων που συγκρούστηκαν στα Τέμπη, με τραγικό απολογισμό 57 νεκρούς.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Μαδιάς, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και δικαστικός εμπειρογνώμονας, οι Ιταλοί κλήθηκαν να αντλήσουν με ειδικά μηχανήματα στοιχεία από το καταγραφικό και των δύο τρένων έτσι ώστε να προσδιοριστούν κρίσιμοι παράγοντες για τα αίτια του δυστυχήματος.

«Δυστυχώς οι 4 Ιταλοί εμπειρογνώμονες έκαναν τρεις προσπάθειες, που δεν έδωσαν κανένα στοιχείο. Θεωρώ ότι η προσπάθεια σταματάει εδώ» ανέφερε ο κ. Μαδιάς εκτιμώντας ότι το πιθανότερο είναι να έχει υποστεί βλάβη ο εγκέφαλος του καταγραφικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία που προσπάθησαν να ανακτήσουν ήταν η ταχύτητα με την οποία έτρεχαν τα τρένα από το σταθμό της Λάρισας μέχρι το σημείο της σύγκρουσης.

«Έγινε αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων για να προσδιοριστούν κάποιοι παράγοντες για την διερεύνηση του δυστυχήματος, όπως ταχύτητες, κίνηση, στάση της αμαξοστοιχίας από το σταθμό της Λάρισας μέχρι το σημείο του δυστυχήματος και την παράξενη ανάφλεξη» κατέληξε.

Οι τέσσερις Ιταλοί εμπειρογνώμονες ανέλαβαν να εξετάσουν το καταγραφικό της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου με την εμπορική, στα Τέμπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άτομα..

Θυμίζουμε ότι τέσσερα άτομα κατηγορούνται για το κακούργημα της διατάραξης των συγκοινωνιών με τους δύο εξ αυτών να έχουν προφυλακιστεί. Πρόκειται για τον 59χρονο σταθμάρχη Λάρισας της νυχτερινής βάρδιας της 28ης, και τον επιθεωρητή του ΟΣΕ, που ήταν επιφορτισμένος με τις βάρδιες. Οι σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις κατηγορούνται επίσης για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Χθες, κατέθεσαν στον εφέτη ανακριτή, ο πρώην πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος του ΟΣΕ καθώς και δύο μέλη της Επιτροπή Αξιολόγησης του οργανισμού, σχετικά με την εμπλοκή τους στη μετάταξη του 59χρονου σταθμάρχη και το όριο ηλικίας. Και οι τρεις κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος.

Πηγή: Larissanet.gr

