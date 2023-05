Πολιτική

Εκλογές 2023 - Μονή Φιλοθέου: Καμία σχέση με το κόμμα ΝΙΚΗ

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση από την Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Αρχιεπισκόπου.

Με μια ανακοίνωση, η Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους διαχωρίζει την θέση της από το κόμμα ΝΙΚΗ για το οποίο ακούγεται ότι έχει σχέση με μονές στο Άγιο Όρος.

Όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι ο αδελφός του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου είναι υποψήφιος βουλευτής με κόμμα ΝΙΚΗ, δεν σημαίνει ότι η Μονή ασχολείται με τις εκλογές.

Η ανακοίνωση γίνεται λιγες ώρες μετά την δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για την μη εμπλοκή της Εκκλησίας με τις εκλογές, αλλά και λίγα 24ώρα πριν από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άγιο Όρος.

"Ως πληρεξούσιοι δικηγόροι της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους σας δηλώνουμε ότι συντάκτες ιστοσελίδων με τίτλο «Οι σχέσεις της NIKHΣ με το Άγιο Όρος: Υποψήφιος στις εκλογές ο αδερφός ηγούμενου της Μονής Φιλοθέου – Ο ρόλος της Μόσχας» αναφέρονται κατά τρόπο προδήλως συκοφαντικό στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους, παραπλανώντας το αναγνωστικό κοινό, ότι δήθεν η Ιερά Μονή μας ασχολείται με τις εθνικές εκλογές υποστηρίζοντας συγκεκριμένο κομματικό σχηματισμό, εκ μόνου του λόγου ότι ο αδελφός του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου κ.κ. Νικόδημου τυγχάνει υποψήφιος βουλευτής με το εν λόγω κόμμα, ενώ επεκτείνονται σε ψευδείς αναφορές σε δήθεν «ρόλο» της Μόσχας στα εσωτερικά της Ιεράς Μονής.

Διαψεύδουμε το συγκεκριμένο δημοσίευμα και όσα άλλα αναπαράγουν το ίδιο περιεχόμενο και επισημαίνουμε, ότι είναι δικαίωμα κάθε έλληνα πολίτη να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Προσκαλούμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, που πρεσβεύουν το χριστιανορθόδοξο δόγμα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους, προκειμένου να λάβουν την Ευλογία της Παναγίας καλώντας αυτούς και όλους τους πιστούς να μετάσχουν της ευπρεπείας της Εκκλησίας με τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός.

Εντός των επομένων ημερών θα επισκεφθεί το Άγιον Όρος ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος της Ν.Δ. και πρώην Πρωθυπουργός, μετά από τέσσερα έτη διακυβερνήσεως της Ελλάδος, ο οποίος είναι ευπρόσδεκτος στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, κατά καιρούς δε άλλοι αρχηγοί κομμάτων έχουν επισκεφθεί το Άγιο Όρος. Με τις συκοφαντίες και τις ύβρεις τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν δύνανται να επιτύχουν τους άγνωστους σε μας στόχους τους, παρά μόνον ενισχύουν τη δύναμη της πίστεως, διό και έχουμε ορίσει τον υπογράφοντα την παρούσα πληρεξούσιο δικηγόρο προκειμένου όπως ασκήσει τα κατά την νομικήν του κρίσιν δικαιώματα του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μονής ταύτης.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους

Θεμιστοκλής Ι. Σοφός

Δ.Ν. – Δικηγόρος".

