Πολιτική

Εκλογές 2023 - ΕΑΝ: Αποσύρεται το κόμμα του Αναστάσιου Κανελλόπουλου

Τι αναφέρει ο Αναστάσιος Κανελλόπουλος για τις εκλογές στις 21 Μαΐου, τις κάλπες στις 25 Ιουνίου και το μέλλον του κόμματος του.

Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αναστάσιος Κανελλόπουλος, με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως το κόμμα "ΕΑΝ", του οποίου είναι επικεφαλής, δεν θα συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Μάλιστα, χαρακτήρισε ως "μη ικανοποιητική" την εκλογική παρουσία του ΕΑΝ, ενώ έκανε λόγο για "πετροβολισμό του με μπαράζ αρνητικών αναφορών στο διάστημα της κυοφορούμενης εκλογικής συμπόρευσης με τον Ηλία Κασιδιάρη" και στραγγαλισμό του μετά.

Η ανακοίνωση του "ΕΑΝ" του Αναστάσιου Κανελλόπουλου:

"Η αναπότρεπτη πόλωση που θα υπάρξει μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ο κατακερματισμός του πατριωτικού χώρου, καθώς και οι εγγενείς δυσκολίες του Κόμματος, υπαγορεύουν τη μη συμμετοχή του ΕΑΝ στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Ως εκ τούτου, κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ενεργήσει κατά συνείδηση.

Διαβεβαιώνουμε όμως το Λαό ότι θα παραμείνουμε δίπλα του σε όλες τις κρίσιμες στιγμές που έπονται για την πατρίδα. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, με στόχο την αποκατάσταση της δημοκρατικής και συνταγματικής τάξης, την αναστύλωση των θεσμών, την πάταξη του εγκλήματος και την επαναφορά του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, έως και την οικονομική εξύψωση και ευημερία όλων των κοινωνικών τάξεων. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη".

